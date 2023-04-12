Аналитики раскрыли главную сложность для Европы отказаться от российского урана

Потребители российского урана не смогут быстро отказаться от поставок из-за наличия долгосрочных контрактов и наличия атомных энергоблоков советского типа, топливо для которых производит РФ. Об этом URA.RU рассказали первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал и кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров.
«Россия является одним из мощных игроков на этом рынке, и поэтому попытки ввести какие-либо ограничительные меры приведут к тому же, что случилось с нефтью, когда потоки просто будут перенаправлены на другие рынки. В данной ситуации непонятно, как технологически будет происходить отказ. Это такая сфера, где очень большую роль играют технологии и инфраструктура, которые Россия наращивала десятилетиями», — сказал Павел Сигал.
Комаров отметил, что несмотря на поиск альтернативы российскому урану, поставки по долгосрочным контрактам будут длиться годы. «Стоит учесть несколько факторов. Во-первых, поставки урана — это не поставки нефти, газа или уж тем более угля. Даже несмотря на увеличение объема спотовых продаж, часть поставок все еще проходят по долгосрочным соглашениям в среднем на 10 лет. Стоит обратить внимание на объемы потребления урана в Восточной Европе. Россия действительно является вторым поставщиком топлива для стран Евросоюза (20%). Что немаловажно, РФ производит топливо для атомных энергоблоков советской конструкции. Они установлены в Чехии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, Румынии и Словакии. И только последние указывали 100%-ную зависимость от поставок из России», — подчеркнул эксперт.
Ранее сообщалось, что ряд восточноевропейских стран собираются снизить зависимость от российского урана и найти новых поставщиков. В качестве альтернативы, по данным агентства Bloomberg, рассматривается Казахстан.
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