Свердловского поджигателя военкомата отказались выпускать из-за решетки

Свердловский областной суд отказался отменять решение о продлении содержания под стражей предполагаемого террориста, который был задержан сотрудниками ФСБ за попытку поджога военкомата в городе Новоуральск (Свердловская область). Об этом c URA.RU поделился источник в силовых структурах.
«Задержанный подавал апелляцию на судебное решение. Суд ему отказал», — рассказал источник.
В пресс-службе УФСБ по Свердловской области прокомментировали данную информацию. «С учетом тяжести преступления, в совершении которого подозревается гражданин, оснований для смягчения или отмены ему меры пресечения суд не увидел», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало о задержании жителя Новоуральска, который подозревается в терроризме. Мужчина планировал поджечь военкомат.
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