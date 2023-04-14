Свердловского поджигателя военкомата отказались выпускать из-за решетки

Суд отказался выпускать жителя Новоуральска, задержанного за поджог военкомата
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Суд отказался выпустить задержанного из-под стражи Фото:

Свердловский областной суд отказался отменять решение о продлении содержания под стражей предполагаемого террориста, который был задержан сотрудниками ФСБ за попытку поджога военкомата в городе Новоуральск (Свердловская область). Об этом c URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«Задержанный подавал апелляцию на судебное решение. Суд ему отказал», — рассказал источник.

В пресс-службе УФСБ по Свердловской области прокомментировали данную информацию. «С учетом тяжести преступления, в совершении которого подозревается гражданин, оснований для смягчения или отмены ему меры пресечения суд не увидел», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало о задержании жителя Новоуральска, который подозревается в терроризме. Мужчина планировал поджечь военкомат.

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Свердловский областной суд отказался отменять решение о продлении содержания под стражей предполагаемого террориста, который был задержан сотрудниками ФСБ за попытку поджога военкомата в городе Новоуральск (Свердловская область). Об этом c URA.RU поделился источник в силовых структурах. «Задержанный подавал апелляцию на судебное решение. Суд ему отказал», — рассказал источник. В пресс-службе УФСБ по Свердловской области прокомментировали данную информацию. «С учетом тяжести преступления, в совершении которого подозревается гражданин, оснований для смягчения или отмены ему меры пресечения суд не увидел», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало о задержании жителя Новоуральска, который подозревается в терроризме. Мужчина планировал поджечь военкомат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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