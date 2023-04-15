Путин обменялся с патриархом Кириллом пасхальными подарками

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными яйцами во время традиционной праздничной службы, которая проводится в честь Пасхи в ночь с 15 на 16 апреля. Она проходит в храме Христа Спасителя.
«Путин по окончании заутрени, как и в предыдущие годы, преподнес предстоятелю Русской православной церкви декоративное пасхальное яйцо. Патриарх также вручил президенту пасхальное яйцо», — говорится в сообщении РИА Новости.
Ранее стало известно, что Путин традиционно встретит Пасху в церкви, пишет RT. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!