15 апреля 2023

Путин обменялся с патриархом Кириллом пасхальными подарками

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, пасха, прихожане, служба, религия, молитва, православие
Православные отмечают 16 апреля церковный праздник Пасху Фото:

Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными яйцами во время традиционной праздничной службы, которая проводится в честь Пасхи в ночь с 15 на 16 апреля. Она проходит в храме Христа Спасителя.

«Путин по окончании заутрени, как и в предыдущие годы, преподнес предстоятелю Русской православной церкви декоративное пасхальное яйцо. Патриарх также вручил президенту пасхальное яйцо», — говорится в сообщении РИА Новости.

Ранее стало известно, что Путин традиционно встретит Пасху в церкви, пишет RT. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными яйцами во время традиционной праздничной службы, которая проводится в честь Пасхи в ночь с 15 на 16 апреля. Она проходит в храме Христа Спасителя. «Путин по окончании заутрени, как и в предыдущие годы, преподнес предстоятелю Русской православной церкви декоративное пасхальное яйцо. Патриарх также вручил президенту пасхальное яйцо», — говорится в сообщении РИА Новости. Ранее стало известно, что Путин традиционно встретит Пасху в церкви, пишет RT. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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