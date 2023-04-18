18 апреля 2023
17 апреля 2023

Аналитики назвали самые дешевые направления для жителей ХМАО в июле

Аналитики: самым дешевым направлением для жителей ХМАО в июле будет Курган
© Служба новостей «URA.RU»
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Билет из Сургута в Курган в июле стоит 2600 рублей на человека
Билет из Сургута в Курган в июле стоит 2600 рублей на человека Фото:

Дешевле всего для жителей Сургута в июле обойдется отдых в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«На данный момент дешевле всего в июле можно отправиться из Сургута в Курган: билет в одну сторону обойдется в 2 600 рублей на человека. Из Ханты-Мансийска выгоднее отправиться на отдых по региону — в Нягань. Авиабилет будет стоить 1900 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip.

Аналитики также приводят данные о самых дорогих направления в июле. Из Сургута дороже всего будет стоить добраться в Тегеран — 102 000 рублей на человека. Самым дорогостоящим из Ханты-Мансийска будет перелет на Пхукет. Авиабилет на самый большой остров Таиланда обойдется в 89 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что весной добраться из Москвы в Сургут (ХМАО) на самолете компании «Победа» можно за 1999 рублей. Акция продлится 18 по 23 апреля. Тариф не предусматривает провоз багажа и возврат билета.

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Дешевле всего для жителей Сургута в июле обойдется отдых в Кургане. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «На данный момент дешевле всего в июле можно отправиться из Сургута в Курган: билет в одну сторону обойдется в 2 600 рублей на человека. Из Ханты-Мансийска выгоднее отправиться на отдых по региону — в Нягань. Авиабилет будет стоить 1900 рублей на человека», — сообщили в OneTwoTrip. Аналитики также приводят данные о самых дорогих направления в июле. Из Сургута дороже всего будет стоить добраться в Тегеран — 102 000 рублей на человека. Самым дорогостоящим из Ханты-Мансийска будет перелет на Пхукет. Авиабилет на самый большой остров Таиланда обойдется в 89 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что весной добраться из Москвы в Сургут (ХМАО) на самолете компании «Победа» можно за 1999 рублей. Акция продлится 18 по 23 апреля. Тариф не предусматривает провоз багажа и возврат билета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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