В Перми продается VR-арена, приносящая прибыль в 400 тысяч рублей

В распоряжение нового собственника перейдут консоли PlaYstation 5 и шлемы виртуальной реальности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Перми за два миллиона рублей продается арена виртуальной реальности Cyber Action. Продавец уверяет, что в месяц бизнес может приносить чистую прибыль до 400 тысяч рублей. Подробное описание актива размещено на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Продается готовый бизнес — арена виртуальной реальности. Основное направление — организация праздников „под ключ“. VR-индустрия — свободное перемещение игроков по арене в 200 квадратных метров без рюкзаков и проводов, командная игра. В сезонные месяцы чистая прибыль доходила до 400 тысяч рублей», — указал в объявлении продавец.

В стоимость бизнеса входят 10 шлемов виртуальной реальности, телевизоры для трансляций игр, две консоли Sony PlayStation 5 и вся необходимая мебель. Также работает торговая точка «Кофе с собой», приносящая дополнительный доход. Штат сотрудников укомплектован, есть группы в соцсетях. Находится VR-арена в пермской бизнес-галерее «Белчер» на улице Чернышевского.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми выставлен на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Стоимость заведения, предлагающего развлечения любителям компьютерных игр — три с половиной миллиона рублей.