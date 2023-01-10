10 января 2023

В Перми за 3,5 млн рублей продается клуб виртуальной реальности. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация первого российского VR кинозала (виртуальная реальность). Екатеринбург
В распоряжение нового собственника передут современные компьютеры и шлемы виртуальной реальности Фото:

В центре Перми выставлен на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение, предлагающее развлечения любителям компьютерных игр, продается за три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Post-Scriptum работает уже пятый год, хорошо раскручен, есть добротный сайт, группа в ВК с двумя тысячами подписчиков, все реальные, без накруток. Договор аренды до конца года с пролонгацией. Работает в плюс стабильно, вложения можно окупить достаточно быстро. Покупателю должна быть интересна развлекательная сфера и будет плюсом компьютерная грамотность», — говорится в объявлении.

В распоряжение нового собственника перейдут семь современных персональных компьютеров, шесть шлемов виртуальной реальности, две игровых консоли SonyPlaystation 4, мониторы, камеры наблюдения и мебель. Уточняется, что компьютерным клубом можно управлять удаленно с места администратора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается клуб популярной российской киберспортивной сети Cyber X. Продавец предлагает приобрести действующий бизнес за 6,5 млн рублей.

С помощью специальных шлемов посетители могут погрузиться в виртуальную реальность
Фото:

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В центре Перми выставлен на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение, предлагающее развлечения любителям компьютерных игр, продается за три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Post-Scriptum работает уже пятый год, хорошо раскручен, есть добротный сайт, группа в ВК с двумя тысячами подписчиков, все реальные, без накруток. Договор аренды до конца года с пролонгацией. Работает в плюс стабильно, вложения можно окупить достаточно быстро. Покупателю должна быть интересна развлекательная сфера и будет плюсом компьютерная грамотность», — говорится в объявлении. В распоряжение нового собственника перейдут семь современных персональных компьютеров, шесть шлемов виртуальной реальности, две игровых консоли SonyPlaystation 4, мониторы, камеры наблюдения и мебель. Уточняется, что компьютерным клубом можно управлять удаленно с места администратора. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается клуб популярной российской киберспортивной сети Cyber X. Продавец предлагает приобрести действующий бизнес за 6,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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