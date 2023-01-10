В центре Перми выставлен на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение, предлагающее развлечения любителям компьютерных игр, продается за три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.
«Post-Scriptum работает уже пятый год, хорошо раскручен, есть добротный сайт, группа в ВК с двумя тысячами подписчиков, все реальные, без накруток. Договор аренды до конца года с пролонгацией. Работает в плюс стабильно, вложения можно окупить достаточно быстро. Покупателю должна быть интересна развлекательная сфера и будет плюсом компьютерная грамотность», — говорится в объявлении.
В распоряжение нового собственника перейдут семь современных персональных компьютеров, шесть шлемов виртуальной реальности, две игровых консоли SonyPlaystation 4, мониторы, камеры наблюдения и мебель. Уточняется, что компьютерным клубом можно управлять удаленно с места администратора.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается клуб популярной российской киберспортивной сети Cyber X. Продавец предлагает приобрести действующий бизнес за 6,5 млн рублей.
С помощью специальных шлемов посетители могут погрузиться в виртуальную реальность
Фото: сайт «Авито»
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В центре Перми выставлен на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение, предлагающее развлечения любителям компьютерных игр, продается за три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Post-Scriptum работает уже пятый год, хорошо раскручен, есть добротный сайт, группа в ВК с двумя тысячами подписчиков, все реальные, без накруток. Договор аренды до конца года с пролонгацией. Работает в плюс стабильно, вложения можно окупить достаточно быстро. Покупателю должна быть интересна развлекательная сфера и будет плюсом компьютерная грамотность», — говорится в объявлении. В распоряжение нового собственника перейдут семь современных персональных компьютеров, шесть шлемов виртуальной реальности, две игровых консоли SonyPlaystation 4, мониторы, камеры наблюдения и мебель. Уточняется, что компьютерным клубом можно управлять удаленно с места администратора. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается клуб популярной российской киберспортивной сети Cyber X. Продавец предлагает приобрести действующий бизнес за 6,5 млн рублей.