В распоряжение нового собственника передут современные компьютеры и шлемы виртуальной реальности Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В центре Перми выставлен на продажу клуб виртуальной реальности Post-Scriptum. Заведение, предлагающее развлечения любителям компьютерных игр, продается за три с половиной миллиона рублей. Об этом сообщается в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Post-Scriptum работает уже пятый год, хорошо раскручен, есть добротный сайт, группа в ВК с двумя тысячами подписчиков, все реальные, без накруток. Договор аренды до конца года с пролонгацией. Работает в плюс стабильно, вложения можно окупить достаточно быстро. Покупателю должна быть интересна развлекательная сфера и будет плюсом компьютерная грамотность», — говорится в объявлении.

В распоряжение нового собственника перейдут семь современных персональных компьютеров, шесть шлемов виртуальной реальности, две игровых консоли SonyPlaystation 4, мониторы, камеры наблюдения и мебель. Уточняется, что компьютерным клубом можно управлять удаленно с места администратора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается клуб популярной российской киберспортивной сети Cyber X. Продавец предлагает приобрести действующий бизнес за 6,5 млн рублей.