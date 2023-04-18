Тюменцам предлагают отдых в Турции с концертами звезд, которые больше не выступают в России

Так горожане смогут попасть на концерт Александра Реввы и группы Artik & Asti Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские турфирмы предлагают своим клиентам отдых в турецком отеле, где перед гостями выступят звезды, которые уже не дают концерты в России. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник в туристической сфере. Цена на такое предложение начинается от 185 тысяч рублей.

«Приезд российских звезд организовывает отель Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa. 28 июня здесь выступит Артур Пирожков (Александр Ревва). Цена тура с захватом даты — 232 тысячи рублей на шесть дней за двоих человек», — рассказывает Альбина Дорош, турагент компании Travel service. 16 мая споет группа Artik & Asti. Стоимость отдыха с возможностью увидеть исполнителей начинается от 185 тысяч за двоих туристов за аналогичное количество дней.

Концерты Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, уже несколько раз переносили в России. Так, в феврале этого года не состоялись выступления в Ростове-на-Дону и Краснодаре. В апреле не состоялись гастроли в Москве и Санкт-Петербурге.

Группа Artik & Asti с начала спецоперации не выступает в России в полном составе. Ее основатель, певец Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, как стало известно журналистам, уехал из страны. Его коллега, выступающая с ним в дуэте, певица Севиль, гастролирует по российским городам одна. Вместе пара выступает только за границей.