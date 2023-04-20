Bloomberg: союзники США и Украины готовы запретить любой экспорт в Россию

Страны Запада собираются полностью заблокировать экспорт в Россию. Это полностью поменяет санкционный режим в отношении России.
«США и ряд других стран-союзниц Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию», — сообщает агентство Bloomberg. Если соглашение об этом будет достигнуто, то весь экспорт будет запрещен по умолчанию.
Страны Запада ввели ряд санкций против России после начала специальной военной операции. Тем не менее союзники Украины отмечают, что российская экономика почти не пострадала от введенных ограничений. Россияне продолжают путешествовать в Европу. В России до сих пор продаются заграничные продукты. Западные партнеры работают над тем, чтобы закрыть пробелы в своих нормативных актах, передает RT.
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