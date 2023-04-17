В Польше разозлились из-за россиян, путешествующих в Европу

Onet: Польша заметила пять самолетов с российскими туристами в своем воздушном пространстве
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Россияне продолжают летать в Европу, несмотря на санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Польше возмутились тем, что россияне, несмотря на санкции, продолжают путешествовать в Европу, пролетая над польской территорией. Об этом написали на портале Onet, где указали, что в небе было замечено пять самолетов с россиянами на борту.

«Несмотря на введенные против России санкции, туристы из Москвы и других городов спокойно летают над Польшей на рождественские каникулы», — написали в издании. В материале отметили, что в небе над Польшей были замечены пять турецких самолетов, перевозящих русских туристов. «Как это возможно?» — возмутились в Onet.

После начала спецоперации на Украине многие страны Евросоюза ввели ряд ограничений против России. Так, стало известно о закрытии Польшей воздушного пространства для россиян, пишет Life. То же самое в отношении авиакомпаний из РФ сделала и Чехия, передает деловое издание «Взгляд».

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В Польше возмутились тем, что россияне, несмотря на санкции, продолжают путешествовать в Европу, пролетая над польской территорией. Об этом написали на портале Onet, где указали, что в небе было замечено пять самолетов с россиянами на борту. «Несмотря на введенные против России санкции, туристы из Москвы и других городов спокойно летают над Польшей на рождественские каникулы», — написали в издании. В материале отметили, что в небе над Польшей были замечены пять турецких самолетов, перевозящих русских туристов. «Как это возможно?» — возмутились в Onet. После начала спецоперации на Украине многие страны Евросоюза ввели ряд ограничений против России. Так, стало известно о закрытии Польшей воздушного пространства для россиян, пишет Life. То же самое в отношении авиакомпаний из РФ сделала и Чехия, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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