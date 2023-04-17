В Польше разозлились из-за россиян, путешествующих в Европу

Onet: Польша заметила пять самолетов с российскими туристами в своем воздушном пространстве

17 апреля 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

Россияне продолжают летать в Европу, несмотря на санкции Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Польше возмутились тем, что россияне, несмотря на санкции, продолжают путешествовать в Европу, пролетая над польской территорией. Об этом написали на портале Onet, где указали, что в небе было замечено пять самолетов с россиянами на борту. «Несмотря на введенные против России санкции, туристы из Москвы и других городов спокойно летают над Польшей на рождественские каникулы», — написали в издании . В материале отметили, что в небе над Польшей были замечены пять турецких самолетов, перевозящих русских туристов. «Как это возможно?» — возмутились в Onet. После начала спецоперации на Украине многие страны Евросоюза ввели ряд ограничений против России. Так, стало известно о закрытии Польшей воздушного пространства для россиян, пишет Life . То же самое в отношении авиакомпаний из РФ сделала и Чехия, передает деловое издание «Взгляд».

В Польше возмутились тем, что россияне, несмотря на санкции, продолжают путешествовать в Европу, пролетая над польской территорией. Об этом написали на портале Onet, где указали, что в небе было замечено пять самолетов с россиянами на борту. «Несмотря на введенные против России санкции, туристы из Москвы и других городов спокойно летают над Польшей на рождественские каникулы», — написали в издании. В материале отметили, что в небе над Польшей были замечены пять турецких самолетов, перевозящих русских туристов. «Как это возможно?» — возмутились в Onet. После начала спецоперации на Украине многие страны Евросоюза ввели ряд ограничений против России. Так, стало известно о закрытии Польшей воздушного пространства для россиян, пишет Life. То же самое в отношении авиакомпаний из РФ сделала и Чехия, передает деловое издание «Взгляд».