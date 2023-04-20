В Перми на выставке «Понаехали» прочтет лекцию дизайнер, чьи работы спрятали из-за чувств верующих

Организаторы художественной выставки «Понаехали! Арт-Пермь XXV» анонсировали лекцию дизайнера-художника Игоря Горячева. На открытии его экспозицию спрятали от глаз посетителей, чтобы якобы не затронуть чувства верующих. Теперь же автор скандальной экспозиции выступит с лекцией «Зачем?».
«Лекция „Зачем?“ пермского дизайнера, художника и создателя бренда „Я. Есть“ — Игоря Горячева! 21 апреля в 13:00», — сообщается в telegram-канале КВЦ «Пермь Экспо», где проходит арт-выставка.
Ранее URA.RU рассказывало, что на вернисаже выставки «Понаехали» экспозицию Горячева из нескольких расписных и декорированных фигурок Будды закрыли коробками. Якобы кто-то испугался, что они могут оскорбить чувства верующих. Художник тогда заявил, что заберет работы с выставки.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.