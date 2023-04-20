20 апреля 2023

В Перми на выставке «Понаехали» прочтет лекцию дизайнер, чьи работы спрятали из-за чувств верующих

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Открытие выставки "Понаехали. Арт - Пермь XXV". Пермь, флеш моб, девушка с чемоданами
Выставка «Понаехали» началась со скандала Фото:

Организаторы художественной выставки «Понаехали! Арт-Пермь XXV» анонсировали лекцию дизайнера-художника Игоря Горячева. На открытии его экспозицию спрятали от глаз посетителей, чтобы якобы не затронуть чувства верующих. Теперь же автор скандальной экспозиции выступит с лекцией «Зачем?».

«Лекция „Зачем?“ пермского дизайнера, художника и создателя бренда „Я. Есть“ — Игоря Горячева! 21 апреля в 13:00», — сообщается в telegram-канале КВЦ «Пермь Экспо», где проходит арт-выставка.

Ранее URA.RU рассказывало, что на вернисаже выставки «Понаехали» экспозицию Горячева из нескольких расписных и декорированных фигурок Будды закрыли коробками. Якобы кто-то испугался, что они могут оскорбить чувства верующих. Художник тогда заявил, что заберет работы с выставки.

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Организаторы художественной выставки «Понаехали! Арт-Пермь XXV» анонсировали лекцию дизайнера-художника Игоря Горячева. На открытии его экспозицию спрятали от глаз посетителей, чтобы якобы не затронуть чувства верующих. Теперь же автор скандальной экспозиции выступит с лекцией «Зачем?». «Лекция „Зачем?“ пермского дизайнера, художника и создателя бренда „Я. Есть“ — Игоря Горячева! 21 апреля в 13:00», — сообщается в telegram-канале КВЦ «Пермь Экспо», где проходит арт-выставка. Ранее URA.RU рассказывало, что на вернисаже выставки «Понаехали» экспозицию Горячева из нескольких расписных и декорированных фигурок Будды закрыли коробками. Якобы кто-то испугался, что они могут оскорбить чувства верующих. Художник тогда заявил, что заберет работы с выставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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