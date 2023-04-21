21 апреля 2023

Челябинцам дали советы, как поступить при укусах змей

Челябинский минздрав выпустил памятку по укусам змей
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Змеи проснулись в Челябинской области в середине апреля Фото:

Минздрав Челябинской области выпустил памятку о том, что делать при укусе змеи. Жители региона в середине апреля стали замечать в лесах гадюк, которые проснулись после зимней спячки.

«Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции — разрушении эритроцитов, общей интоксикации, но это бывает преимущественно у грудных детей. При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет», — рассказал главный внештатный токсиколог минздрава Челябинской области Виталий Казарцев.

Врач советует при укусе гадюки промыть рану спиртом или водкой, обездвижить пораженную конечность и срочно обратиться в травмпункт. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд из раны, прижигать ее или накладывать жгут, а также игнорировать обращение к врачу. Яд гадюки очень опасен для маленьких детей и пожилых людей.

Ранее жители Магнитогорска пожаловались на нашествие гадюк. Змеи были замечены на приусадебных участках.

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Минздрав Челябинской области выпустил памятку о том, что делать при укусе змеи. Жители региона в середине апреля стали замечать в лесах гадюк, которые проснулись после зимней спячки. «Сыворотка от укуса гадюки нужна при системной реакции — разрушении эритроцитов, общей интоксикации, но это бывает преимущественно у грудных детей. При укусе взрослого человека сыворотка особой роли не сыграет», — рассказал главный внештатный токсиколог минздрава Челябинской области Виталий Казарцев. Врач советует при укусе гадюки промыть рану спиртом или водкой, обездвижить пораженную конечность и срочно обратиться в травмпункт. Ни в коем случае нельзя отсасывать яд из раны, прижигать ее или накладывать жгут, а также игнорировать обращение к врачу. Яд гадюки очень опасен для маленьких детей и пожилых людей. Ранее жители Магнитогорска пожаловались на нашествие гадюк. Змеи были замечены на приусадебных участках.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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