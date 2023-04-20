20 апреля 2023

Жители Магнитогорска пожаловались на атаку гадюк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж
На фото уж, который отличается от смертельно ядовитой гадюки желтыми пятнами Фото:

Жители Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, пожаловались на атаку ядовитых змей. О нашествии гадюк они сообщили в соцсетях.

«Гадюки атаковали. 12 участок, Магнитогорск», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение. Многие оказались напуганы подобным сообщением.

Ранее стало известно, что в Челябинской области начали просыпаться змеи. Фото лесных обитателей очевидцы размещают в соцсетях.

Яд гадюки смертельно опасен
Яд гадюки смертельно опасен

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Жители Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, пожаловались на атаку ядовитых змей. О нашествии гадюк они сообщили в соцсетях. «Гадюки атаковали. 12 участок, Магнитогорск», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение. Многие оказались напуганы подобным сообщением. Ранее стало известно, что в Челябинской области начали просыпаться змеи. Фото лесных обитателей очевидцы размещают в соцсетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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