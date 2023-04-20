На фото уж, который отличается от смертельно ядовитой гадюки желтыми пятнами
Жители Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, пожаловались на атаку ядовитых змей. О нашествии гадюк они сообщили в соцсетях.
«Гадюки атаковали. 12 участок, Магнитогорск», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение. Многие оказались напуганы подобным сообщением.
Ранее стало известно, что в Челябинской области начали просыпаться змеи. Фото лесных обитателей очевидцы размещают в соцсетях.
Яд гадюки смертельно опасен
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