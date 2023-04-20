Жители Магнитогорска пожаловались на атаку гадюк. Фото

21 апреля 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

На фото уж, который отличается от смертельно ядовитой гадюки желтыми пятнами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, пожаловались на атаку ядовитых змей. О нашествии гадюк они сообщили в соцсетях. «Гадюки атаковали. 12 участок, Магнитогорск», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение. Многие оказались напуганы подобным сообщением. Ранее стало известно, что в Челябинской области начали просыпаться змеи. Фото лесных обитателей очевидцы размещают в соцсетях. Яд гадюки смертельно опасен Группа «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

Жители Магнитогорска, второго по величине городе Челябинской области, пожаловались на атаку ядовитых змей. О нашествии гадюк они сообщили в соцсетях. «Гадюки атаковали. 12 участок, Магнитогорск», — говорится в сообщении группы «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители поблагодарили за предупреждение. Многие оказались напуганы подобным сообщением. Ранее стало известно, что в Челябинской области начали просыпаться змеи. Фото лесных обитателей очевидцы размещают в соцсетях.