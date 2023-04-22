22 апреля 2023
21 апреля 2023

Мюзикл пермского театра получил национальную премию

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Городской жанр. Пермь, театр, театр театр
Мюзикл Театра-Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» Фото:

Мюзикл «Три товарища» пермского академического Театра -Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» и был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает ТАСС.

«Мюзикл „Три товарища“ пермского академического Театра-Театра получил премию „Золотая маска“ за победу в номинации „Лучший спектакль в оперетте/мюзикле“», — сообщает издание. Также лучшим дирижером признали Татьяну Виноградову, которая работала над пермским мюзиклом.

Ранее URA.RU писало, что постановка «Три товарища» пермского академического Театра-Театра откроет серию онлайн-показов в рамках фестиваля российской национальной премии «Золотая маска». В анонсе говорилось, что мюзикл покажут в онлайн-кинотеатре Okko.

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Мюзикл «Три товарища» пермского академического Театра -Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» и был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает ТАСС. «Мюзикл „Три товарища“ пермского академического Театра-Театра получил премию „Золотая маска“ за победу в номинации „Лучший спектакль в оперетте/мюзикле“», — сообщает издание. Также лучшим дирижером признали Татьяну Виноградову, которая работала над пермским мюзиклом. Ранее URA.RU писало, что постановка «Три товарища» пермского академического Театра-Театра откроет серию онлайн-показов в рамках фестиваля российской национальной премии «Золотая маска». В анонсе говорилось, что мюзикл покажут в онлайн-кинотеатре Okko.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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