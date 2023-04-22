Мюзикл пермского театра получил национальную премию

Мюзикл «Три товарища» пермского академического Театра -Театра победил в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» и был удостоен российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом сообщает ТАСС.
«Мюзикл „Три товарища“ пермского академического Театра-Театра получил премию „Золотая маска“ за победу в номинации „Лучший спектакль в оперетте/мюзикле“», — сообщает издание. Также лучшим дирижером признали Татьяну Виноградову, которая работала над пермским мюзиклом.
Ранее URA.RU писало, что постановка «Три товарища» пермского академического Театра-Театра откроет серию онлайн-показов в рамках фестиваля российской национальной премии «Золотая маска». В анонсе говорилось, что мюзикл покажут в онлайн-кинотеатре Okko.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.