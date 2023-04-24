Бастрыкин потребовал доклад по инциденту на детской площадке в Челябинске

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по травмированию ребенка в Челябинске

24 апреля 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования Фото: Официальный сайт Президента РФ Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинении вреда здоровью ребенку в Челябинске. На малыша упала труба ограждения детской площадки, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Челябинске. На малыша во время игры в футбол упала труба ограждения периметра, причинив вред здоровью.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинении вреда здоровью ребенку в Челябинске. На малыша упала труба ограждения детской площадки, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Челябинске. На малыша во время игры в футбол упала труба ограждения периметра, причинив вред здоровью.