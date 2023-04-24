Бастрыкин потребовал доклад по инциденту на детской площадке в Челябинске

Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по травмированию ребенка в Челябинске
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинении вреда здоровью ребенку в Челябинске. На малыша упала труба ограждения детской площадки, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе СКР.

В ведомстве добавили, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Челябинске. На малыша во время игры в футбол упала труба ограждения периметра, причинив вред здоровью.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о причинении вреда здоровью ребенку в Челябинске. На малыша упала труба ограждения детской площадки, сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Решетникову П.Г. представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. По данному факту следственными органами СУ СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — сообщили в пресс-службе СКР. В ведомстве добавили, что инцидент произошел на одной из детских площадок в Челябинске. На малыша во время игры в футбол упала труба ограждения периметра, причинив вред здоровью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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