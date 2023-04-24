24 апреля 2023

В свердловском городе введут дополнительные рейсы до кладбища

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Весна. Москва, остановка, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Увеличение автобусных рейсов связано с праздником Радоница Фото:

В Ревде (Свердловская область) сегодня введут дополнительные автобусные рейсы до городского кладбища. Связано это с днем поминовения усопших Радоницей.

«Транспорт будет ходить с 8 до 10 утра дважды в час. С 10 до 12 утра — три рейса, после 12 часов — четыре рейса», — сообщили в telegram-канале «Ревдинский рабочий».

Православная Радоница является общецерковным днем поминовения усопших. В этот день идет заупокойная служба и верующие поминают умерших близких.

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В Ревде (Свердловская область) сегодня введут дополнительные автобусные рейсы до городского кладбища. Связано это с днем поминовения усопших Радоницей. «Транспорт будет ходить с 8 до 10 утра дважды в час. С 10 до 12 утра — три рейса, после 12 часов — четыре рейса», — сообщили в telegram-канале «Ревдинский рабочий». Православная Радоница является общецерковным днем поминовения усопших. В этот день идет заупокойная служба и верующие поминают умерших близких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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