В свердловском городе введут дополнительные рейсы до кладбища

Увеличение автобусных рейсов связано с праздником Радоница
В Ревде (Свердловская область) сегодня введут дополнительные автобусные рейсы до городского кладбища. Связано это с днем поминовения усопших Радоницей.
«Транспорт будет ходить с 8 до 10 утра дважды в час. С 10 до 12 утра — три рейса, после 12 часов — четыре рейса», — сообщили в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
Православная Радоница является общецерковным днем поминовения усопших. В этот день идет заупокойная служба и верующие поминают умерших близких.
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