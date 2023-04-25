Медведев предпочел раздел Украины мировой войне

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Польша может разделить Украину, чтобы предотвратить мировую войну, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пусть лучше Польша разделит Украину, чем произойдет мировая война. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Руководители Польши [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матуеш] Моравецкий говорят с украинским руководством о конфедерации. Выскажу крамольную мысль: лучше уж такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — заявил Медведев. Его выступление транслируют на Просветительском марафоне «Знание.Первые».

Ранее обозреватель из США Ноа Ротман заявил, что Запад примет сценарий разделения Украины. Слова Ротмана передает «Царьград».

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Пусть лучше Польша разделит Украину, чем произойдет мировая война. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Руководители Польши [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матуеш] Моравецкий говорят с украинским руководством о конфедерации. Выскажу крамольную мысль: лучше уж такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», — заявил Медведев. Его выступление транслируют на Просветительском марафоне «Знание.Первые». Ранее обозреватель из США Ноа Ротман заявил, что Запад примет сценарий разделения Украины. Слова Ротмана передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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