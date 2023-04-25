Медведев предпочел раздел Украины мировой войне

Пусть лучше Польша разделит Украину, чем произойдет мировая война. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Руководители Польши [президент Анджей] Дуда и [премьер-министр Матуеш] Моравецкий говорят с украинским руководством о конфедерации. Выскажу крамольную мысль: лучше уж такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война», —
Ранее обозреватель из США Ноа Ротман заявил, что Запад примет сценарий разделения Украины. Слова Ротмана передает «Царьград».
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