25 апреля 2023
24 апреля 2023

Власти ЯНАО назвали дату закрытия последнего зимника

В ЯНАО Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, зимник, дорога
Последний зимник перестанет работать 1 мая Фото:

Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Таким образом, все три ямальских региональных зимника будут закрыты до следующего зимнего сезона», — рассказали в департаменте.

Власти напомнили, что 15 апреля прекратил работу зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. 23 апреля остановилась работа зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а 28 апреля закрывается главная ледовая переправа Салехард — Лабытнанги.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Таким образом, все три ямальских региональных зимника будут закрыты до следующего зимнего сезона», — рассказали в департаменте. Власти напомнили, что 15 апреля прекратил работу зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. 23 апреля остановилась работа зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а 28 апреля закрывается главная ледовая переправа Салехард — Лабытнанги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...