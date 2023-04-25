Власти ЯНАО назвали дату закрытия последнего зимника

В ЯНАО Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая

26 апреля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Последний зимник перестанет работать 1 мая Фото: Александр Елизаров © URA.RU Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Таким образом, все три ямальских региональных зимника будут закрыты до следующего зимнего сезона», — рассказали в департаменте. Власти напомнили, что 15 апреля прекратил работу зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. 23 апреля остановилась работа зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а 28 апреля закрывается главная ледовая переправа Салехард — Лабытнанги.

Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Таким образом, все три ямальских региональных зимника будут закрыты до следующего зимнего сезона», — рассказали в департаменте. Власти напомнили, что 15 апреля прекратил работу зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. 23 апреля остановилась работа зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а 28 апреля закрывается главная ледовая переправа Салехард — Лабытнанги.