Власти ЯНАО назвали дату закрытия последнего зимника

Последний зимник перестанет работать 1 мая
Зимник Коротчаево — Красноселькуп перестанет работать 1 мая. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
«Зимник Коротчаево — Красноселькуп прекратит свою работу с 00.00 часов 1 мая. Таким образом, все три ямальских региональных зимника будут закрыты до следующего зимнего сезона», — рассказали в департаменте.
Власти напомнили, что 15 апреля прекратил работу зимник Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале. 23 апреля остановилась работа зимника Лабытнанги-Мужи-Азовы-Теги, а 28 апреля закрывается главная ледовая переправа Салехард — Лабытнанги.
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