25 апреля 2023

В Тюмени резко испортится погода

В Тюменской области 27 апреля ожидаются грозы и штормовой ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь. Екатеринбург, погода, зонт, ливень, дождь, под зонтом
Тюменцев предупредили о возможных грозах и шторме Фото:

В Тюменской области 27 апреля прогнозируются штормовой ветер до 18 метров в секунду и грозы. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область. С 8:00 до 20:00 27 апреля местами порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.

В четверг в регионе также высока вероятность прохождения гроз. По оценкам метеорологов, их стоит ожидать с 12:00 до 20:00.

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В Тюменской области 27 апреля прогнозируются штормовой ветер до 18 метров в секунду и грозы. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область. С 8:00 до 20:00 27 апреля местами порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков. В четверг в регионе также высока вероятность прохождения гроз. По оценкам метеорологов, их стоит ожидать с 12:00 до 20:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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