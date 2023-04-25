В Тюмени резко испортится погода

Тюменцев предупредили о возможных грозах и шторме
В Тюменской области 27 апреля прогнозируются штормовой ветер до 18 метров в секунду и грозы. Об этом сообщает тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область. С 8:00 до 20:00 27 апреля местами порывы ветра от 15 до 18 метров в секунду», — говорится в прогнозе тюменских синоптиков.
В четверг в регионе также высока вероятность прохождения гроз. По оценкам метеорологов, их стоит ожидать с 12:00 до 20:00.
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