26 апреля 2023

«Роснефть» продает склад в ХМАО за 23 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Роснефть. Нижневартовск , роснефть, табличка
Площадь склада «Роснефти» — 1285 квадратных метров Фото:

«Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Представитель продавца пояснил агентству, что начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.

«Двухэтажный столярный склад общей площадью 1 285 кв. м. расположен в северной зоне Пыть-Яха. В комплекс, огражденный забором, входит само здание склада и два крана, начальная цена на аукционе — 23 802 170 рублей», — сказал посредник, занимающийся продажей склада.

Объект продается через электронную площадку. Посмотреть склад можно, договорившись с представителем продавца.

Ранее URA.RU писало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Начальная цена при продаже на аукционе составит 50 млн рублей.

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«Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Представитель продавца пояснил агентству, что начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей. «Двухэтажный столярный склад общей площадью 1 285 кв. м. расположен в северной зоне Пыть-Яха. В комплекс, огражденный забором, входит само здание склада и два крана, начальная цена на аукционе — 23 802 170 рублей», — сказал посредник, занимающийся продажей склада. Объект продается через электронную площадку. Посмотреть склад можно, договорившись с представителем продавца. Ранее URA.RU писало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Начальная цена при продаже на аукционе составит 50 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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