«Роснефть» продает склад в ХМАО за 23 миллиона рублей

«Роснефть» продает столярный склад с северной части Пыть-Яха (ХМАО). Представитель продавца пояснил агентству, что начальная цена объекта на торгах — больше 23 млн рублей.
«Двухэтажный столярный склад общей площадью 1 285 кв. м. расположен в северной зоне Пыть-Яха. В комплекс, огражденный забором, входит само здание склада и два крана, начальная цена на аукционе — 23 802 170 рублей», — сказал посредник, занимающийся продажей склада.
Объект продается через электронную площадку. Посмотреть склад можно, договорившись с представителем продавца.
Ранее URA.RU писало, что «Роснефть» продает базу тампонажного управления в Пойковском (ХМАО). Начальная цена при продаже на аукционе составит 50 млн рублей.
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