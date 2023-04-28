28 апреля 2023

В Перми структура «Росатома» поспорила с мэрией из-за платных парковок

© Служба новостей «URA.RU»
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Платные парковки. Тюмень, паркомат, платная парковка, парковка платная
В Перми дочка «Росатома» борется за тендер на платные парковки Фото:

Дочерняя структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» пожаловалась в краевую УФАС на мэрию Перми из-за конкурса по поиску оператора платных парковок. Представители компании посчитали, что власти составили конкурсную документацию с нарушениями. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Конкурсная документация содержит опечатки в названиях профессиональных терминов. В документации отсутствуют условия об обслуживании национальной платежной системы в РФ. Все это вводит в заблуждение участников конкурса и ограничивает их количество», — передает издание мнение представителей структуры «Росатома».

Заказчиком конкурса на информационное обслуживание платных парковок в Перми выступило МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». По итогам торгов победителем признали ПАО «Ростелеком». Издание сообщило, что начальная цена тендера — 92 млн рублей. Заключение контракта приостановили, поскольку компания «Цифровые платформы и решения умного города» направила жалобу в УФАС Пермского края.

Ранее URA.RU писало, что глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. По словам мэра, добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы.

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Дочерняя структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» пожаловалась в краевую УФАС на мэрию Перми из-за конкурса по поиску оператора платных парковок. Представители компании посчитали, что власти составили конкурсную документацию с нарушениями. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье». «Конкурсная документация содержит опечатки в названиях профессиональных терминов. В документации отсутствуют условия об обслуживании национальной платежной системы в РФ. Все это вводит в заблуждение участников конкурса и ограничивает их количество», — передает издание мнение представителей структуры «Росатома». Заказчиком конкурса на информационное обслуживание платных парковок в Перми выступило МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». По итогам торгов победителем признали ПАО «Ростелеком». Издание сообщило, что начальная цена тендера — 92 млн рублей. Заключение контракта приостановили, поскольку компания «Цифровые платформы и решения умного города» направила жалобу в УФАС Пермского края. Ранее URA.RU писало, что глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. По словам мэра, добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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