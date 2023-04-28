В Перми структура «Росатома» поспорила с мэрией из-за платных парковок

В Перми дочка «Росатома» борется за тендер на платные парковки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Дочерняя структура «Росатома» АО «Цифровые платформы и решения умного города» пожаловалась в краевую УФАС на мэрию Перми из-за конкурса по поиску оператора платных парковок. Представители компании посчитали, что власти составили конкурсную документацию с нарушениями. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Прикамье».

«Конкурсная документация содержит опечатки в названиях профессиональных терминов. В документации отсутствуют условия об обслуживании национальной платежной системы в РФ. Все это вводит в заблуждение участников конкурса и ограничивает их количество», — передает издание мнение представителей структуры «Росатома».

Заказчиком конкурса на информационное обслуживание платных парковок в Перми выступило МКУ «Пермская дирекция дорожного движения». По итогам торгов победителем признали ПАО «Ростелеком». Издание сообщило, что начальная цена тендера — 92 млн рублей. Заключение контракта приостановили, поскольку компания «Цифровые платформы и решения умного города» направила жалобу в УФАС Пермского края.

Ранее URA.RU писало, что глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. По словам мэра, добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы.