Мэр Перми нашел способ борьбы с неплательщиками за парковку

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Виды города. Пермь, паркомат, виды перми, парковка
Парковки в центре Перми платные Фото:

Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. Решение проблемы власти нашли, заявил градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте».

«Меня, как активного жителя города, возмущает эта ситуация: что добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы. Считаю, недопустимым это. Обсуждали уже неоднократно с коллегами, чтобы осуществлять фото и видеорегистрацию. Мы нашли решение», — сказал Демкин. По его словам, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин, фиксировать нарушение, а потом возвращать их на место.

Ранее URA.RU сообщало, что с января по октябрь жители и гости Перми были оштрафованы на 80 млн рублей за неоплату парковочных мест. Всего за этот период было выписано почти 60 тысяч штрафов.

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Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. Решение проблемы власти нашли, заявил градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Меня, как активного жителя города, возмущает эта ситуация: что добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы. Считаю, недопустимым это. Обсуждали уже неоднократно с коллегами, чтобы осуществлять фото и видеорегистрацию. Мы нашли решение», — сказал Демкин. По его словам, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин, фиксировать нарушение, а потом возвращать их на место. Ранее URA.RU сообщало, что с января по октябрь жители и гости Перми были оштрафованы на 80 млн рублей за неоплату парковочных мест. Всего за этот период было выписано почти 60 тысяч штрафов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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