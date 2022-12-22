Мэр Перми нашел способ борьбы с неплательщиками за парковку

22 декабря 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Парковки в центре Перми платные Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. Решение проблемы власти нашли, заявил градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Меня, как активного жителя города, возмущает эта ситуация: что добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы. Считаю, недопустимым это. Обсуждали уже неоднократно с коллегами, чтобы осуществлять фото и видеорегистрацию. Мы нашли решение», — сказал Демкин. По его словам, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин, фиксировать нарушение, а потом возвращать их на место. Ранее URA.RU сообщало, что с января по октябрь жители и гости Перми были оштрафованы на 80 млн рублей за неоплату парковочных мест. Всего за этот период было выписано почти 60 тысяч штрафов.

Глава Перми Алексей Демкин возмутился тем, что некоторые автомобилисты отказываются платить за парковку в центре города и закрывают номера своих машин. Решение проблемы власти нашли, заявил градоначальник во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». «Меня, как активного жителя города, возмущает эта ситуация: что добропорядочные граждане платят за парковку, а кто-то пытается уйти от начисления платы. Считаю, недопустимым это. Обсуждали уже неоднократно с коллегами, чтобы осуществлять фото и видеорегистрацию. Мы нашли решение», — сказал Демкин. По его словам, контролеры будут снимать маски, тряпки или бумажки с регистрационных номеров машин, фиксировать нарушение, а потом возвращать их на место. Ранее URA.RU сообщало, что с января по октябрь жители и гости Перми были оштрафованы на 80 млн рублей за неоплату парковочных мест. Всего за этот период было выписано почти 60 тысяч штрафов.