01 мая 2023
30 апреля 2023

В свердловском городе загорелись два частных дома. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Площадь пожара составила 296 квадратных метров Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) загорелись два частных дома площадью 296 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 296 квадратных метров сгорели: надворные постройки, кровля, стены, домашнее имущество частного жилого дома. Также повреждена кровля, внутренняя отделка второго частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар начался примерно в 21 час 1 мая на улице Майская, спасателям удалось ликвидировать возгорание только через два часа. В тушении пожара участвовало 15 огнеборцев и четыре пожарные машины. Видео с места пожара появилось в сообществе «Аэрофотосъемка|Красноуфимск» в соцсети «ВКонтакте».

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В Красноуфимске (Свердловская область) загорелись два частных дома площадью 296 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. «На площади 296 квадратных метров сгорели: надворные постройки, кровля, стены, домашнее имущество частного жилого дома. Также повреждена кровля, внутренняя отделка второго частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства. Пожар начался примерно в 21 час 1 мая на улице Майская, спасателям удалось ликвидировать возгорание только через два часа. В тушении пожара участвовало 15 огнеборцев и четыре пожарные машины. Видео с места пожара появилось в сообществе «Аэрофотосъемка|Красноуфимск» в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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