Площадь пожара составила 296 квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Красноуфимске (Свердловская область) загорелись два частных дома площадью 296 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

«На площади 296 квадратных метров сгорели: надворные постройки, кровля, стены, домашнее имущество частного жилого дома. Также повреждена кровля, внутренняя отделка второго частного жилого дома», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Пожар начался примерно в 21 час 1 мая на улице Майская, спасателям удалось ликвидировать возгорание только через два часа. В тушении пожара участвовало 15 огнеборцев и четыре пожарные машины. Видео с места пожара появилось в сообществе «Аэрофотосъемка|Красноуфимск» в соцсети «ВКонтакте».