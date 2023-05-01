Челябинка получила маткапитал за несуществующего ребенка

02 мая 2023 в 11:39 Размер текста - 17 +

Женщина незаконно получила более 400 тысяч рублей за нерожденного ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Челябинска незаконно получила сертификат на материнский капитал за нерожденного ребенка. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в мае 2018 года женщина предоставила в ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении второго ребенка, незаконно получив свидетельство о рождении. После чего получила государственный сертификат на маткапитал в размере 453 026 рублей, который обналичила по незаконной схеме», — уточнили в пресс-службе. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в райсуд.

Жительница Челябинска незаконно получила сертификат на материнский капитал за нерожденного ребенка. Об этом URA.RU сообщили 2 мая в пресс-службе прокуратуры региона. «По версии следствия, в мае 2018 года женщина предоставила в ЗАГС заведомо ложные сведения о рождении второго ребенка, незаконно получив свидетельство о рождении. После чего получила государственный сертификат на маткапитал в размере 453 026 рублей, который обналичила по незаконной схеме», — уточнили в пресс-службе. Прокуратура Ленинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины. Дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) направлено в райсуд.