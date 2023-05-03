Силовики предупредили свердловчан о разрушительном шторме

В Свердловской области ветер усилится до 27 метров в секунду

03 мая 2023 в 19:27 Размер текста - 17 +

Штормом может повалить некоторые деревья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с 3 на 4 мая ожидается сильный шторм, который может вызвать частичные разрушения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «3 мая ночью и днем 4 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По шкале Бофорта, такой ветер относится к сильному шторму. Согласно официальной информации МЧС, ветер сильнее 25 метров в секунду может вызывать частичные разрушения построек. Шторм может повалить некоторые деревья.

В Свердловской области с 3 на 4 мая ожидается сильный шторм, который может вызвать частичные разрушения в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «3 мая ночью и днем 4 мая местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер до 27 метров в секунду», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По шкале Бофорта, такой ветер относится к сильному шторму. Согласно официальной информации МЧС, ветер сильнее 25 метров в секунду может вызывать частичные разрушения построек. Шторм может повалить некоторые деревья.