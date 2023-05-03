03 мая 2023
02 мая 2023

Жители ХМАО пожаловались на голодных комаров. Фото

В Ханты-Мансийске горожане заметили первых комаров
© Служба новостей «URA.RU»
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Комар. Москва, насекомое, комар
В ХМАО проснулись комары Фото:

Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловались на укусы комаров. О проснувшихся насекомых сообщил пользователь соцсети Виктор, в комментариях его поддержали горожане.

«Товарищи, с прискорбием сообщаю, что [комары] уже здесь. И они голодны», — написал Виктор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото убитого комара.

«Сегодня пошел в шортах прогуляться, всего искусали», — поддержал автора Сергей. «Видели, комары еще мелкие, но так кусаются», — написала Надежда. «Дома покоя уже нет от них. Сетки стоят, так через дымоход лезут внаглую», — пожаловалась Альбина.

Ранее URA.RU рассказало, что летом 2022 года югорчан избавили от комаров стрекозы и оводы. В Природнадзоре корреспонденту агентства пояснили, что более крупные насекомые уничтожают мелких.

В ХМАО проснулись комары
В ХМАО проснулись комары
Фото:

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Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловались на укусы комаров. О проснувшихся насекомых сообщил пользователь соцсети Виктор, в комментариях его поддержали горожане. «Товарищи, с прискорбием сообщаю, что [комары] уже здесь. И они голодны», — написал Виктор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото убитого комара. «Сегодня пошел в шортах прогуляться, всего искусали», — поддержал автора Сергей. «Видели, комары еще мелкие, но так кусаются», — написала Надежда. «Дома покоя уже нет от них. Сетки стоят, так через дымоход лезут внаглую», — пожаловалась Альбина. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2022 года югорчан избавили от комаров стрекозы и оводы. В Природнадзоре корреспонденту агентства пояснили, что более крупные насекомые уничтожают мелких.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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