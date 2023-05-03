Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловались на укусы комаров. О проснувшихся насекомых сообщил пользователь соцсети Виктор, в комментариях его поддержали горожане.
«Товарищи, с прискорбием сообщаю, что [комары] уже здесь. И они голодны», — написал Виктор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото убитого комара.
«Сегодня пошел в шортах прогуляться, всего искусали», — поддержал автора Сергей. «Видели, комары еще мелкие, но так кусаются», — написала Надежда. «Дома покоя уже нет от них. Сетки стоят, так через дымоход лезут внаглую», — пожаловалась Альбина.
Ранее URA.RU рассказало, что летом 2022 года югорчан избавили от комаров стрекозы и оводы. В Природнадзоре корреспонденту агентства пояснили, что более крупные насекомые уничтожают мелких.
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