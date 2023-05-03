Жители ХМАО пожаловались на голодных комаров. Фото

В Ханты-Мансийске горожане заметили первых комаров

04 мая 2023 в 06:19 Размер текста - 17 +

В ХМАО проснулись комары Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловались на укусы комаров. О проснувшихся насекомых сообщил пользователь соцсети Виктор, в комментариях его поддержали горожане. «Товарищи, с прискорбием сообщаю, что [комары] уже здесь. И они голодны», — написал Виктор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото убитого комара. «Сегодня пошел в шортах прогуляться, всего искусали», — поддержал автора Сергей. «Видели, комары еще мелкие, но так кусаются», — написала Надежда. «Дома покоя уже нет от них. Сетки стоят, так через дымоход лезут внаглую», — пожаловалась Альбина. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2022 года югорчан избавили от комаров стрекозы и оводы. В Природнадзоре корреспонденту агентства пояснили, что более крупные насекомые уничтожают мелких. В ХМАО проснулись комары Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск», Вк

Жители Ханты-Мансийска в соцсетях пожаловались на укусы комаров. О проснувшихся насекомых сообщил пользователь соцсети Виктор, в комментариях его поддержали горожане. «Товарищи, с прискорбием сообщаю, что [комары] уже здесь. И они голодны», — написал Виктор в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте». К посту он приложил фото убитого комара. «Сегодня пошел в шортах прогуляться, всего искусали», — поддержал автора Сергей. «Видели, комары еще мелкие, но так кусаются», — написала Надежда. «Дома покоя уже нет от них. Сетки стоят, так через дымоход лезут внаглую», — пожаловалась Альбина. Ранее URA.RU рассказало, что летом 2022 года югорчан избавили от комаров стрекозы и оводы. В Природнадзоре корреспонденту агентства пояснили, что более крупные насекомые уничтожают мелких.