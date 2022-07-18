Города ХМАО неожиданно избавились от опасных насекомых

19 июля 2022 в 18:50 Размер текста - 17 +

Благодаря миграции стрекоз жители вздохнули свободнее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стрекозы и оводы очистили города ХМАО от мошкары и комаров, которые летом активно докучают югорчанами во время пребывания на свежем воздухе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Природнадзоре Югры. «В конце июня — начале июля мошкара размножается и вылетает в большом количестве. Потом появляются стрекозы и пауты, более крупные насекомые, которые едят эту мошкару. Ее количество снижается. Это естественные волны в природе. Как только стрекозы появляются, мошкары становится меньше», — рассказала корреспонденту URA.RU заместитель начальника управления охраны окружающей среды Природнадзора Югры, Виктория Кравцова. Еще неделю назад в пабликах Ханты-Мансийска можно было встретить вопросы обеспокоенных жителей о том, почему не травят гнус и комаров. Эксперт отдела экологии мэрии Ханты-Мансийска Тимофей Яшков заверил URA.RU, что ларвицидную обработку городских водоемов от гнуса и комаров, где они размножаются, провели еще 29 июня. Однако ощутимый эффект жители Ханты-Мансийска смогли почувствовать лишь с появвлением в городе армий стрекоз и оводов.



Весной URA.RU сообщало о намерении челябинских бизнесменов спасти города ХМАО и ЯНАО от гнуса и комаров. Бизнесмены создали устройство, способное вылавливать насекомых, и с помощью разряда электрического тока уничтожать их. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Стрекозы и оводы очистили города ХМАО от мошкары и комаров, которые летом активно докучают югорчанами во время пребывания на свежем воздухе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Природнадзоре Югры. «В конце июня — начале июля мошкара размножается и вылетает в большом количестве. Потом появляются стрекозы и пауты, более крупные насекомые, которые едят эту мошкару. Ее количество снижается. Это естественные волны в природе. Как только стрекозы появляются, мошкары становится меньше», — рассказала корреспонденту URA.RU заместитель начальника управления охраны окружающей среды Природнадзора Югры, Виктория Кравцова. Еще неделю назад в пабликах Ханты-Мансийска можно было встретить вопросы обеспокоенных жителей о том, почему не травят гнус и комаров. Эксперт отдела экологии мэрии Ханты-Мансийска Тимофей Яшков заверил URA.RU, что ларвицидную обработку городских водоемов от гнуса и комаров, где они размножаются, провели еще 29 июня. Однако ощутимый эффект жители Ханты-Мансийска смогли почувствовать лишь с появвлением в городе армий стрекоз и оводов. Весной URA.RU сообщало о намерении челябинских бизнесменов спасти города ХМАО и ЯНАО от гнуса и комаров. Бизнесмены создали устройство, способное вылавливать насекомых, и с помощью разряда электрического тока уничтожать их.