03 мая 2023

Челябинские бойцы СВО воспитывают котят на передовой. Видео

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, котики, котята
Котят вырастят и отдадут жить в соседние подразделения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из Челябинской области приютили бездомную кошку, родившую четырех котят. Видео новоиспеченной мамы с передовой выложили на странице регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Кошку ребята нашли в соседней деревне и забрали ее к себе. Возражать она не стала. Тут же освоилась на передовой», — рассказали в telegram-канале ОНФ

Бойцы организовали для кошки лежанку и назвали ее Мутей. Спустя время она принесла выводок из четырех котят. Их раздадут в другие подразделения после того, как они подрастут.

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Участники спецоперации из Челябинской области приютили бездомную кошку, родившую четырех котят. Видео новоиспеченной мамы с передовой выложили на странице регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ). «Кошку ребята нашли в соседней деревне и забрали ее к себе. Возражать она не стала. Тут же освоилась на передовой», — рассказали в telegram-канале ОНФ Бойцы организовали для кошки лежанку и назвали ее Мутей. Спустя время она принесла выводок из четырех котят. Их раздадут в другие подразделения после того, как они подрастут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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