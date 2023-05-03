Котят вырастят и отдадут жить в соседние подразделения
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Участники спецоперации из Челябинской области приютили бездомную кошку, родившую четырех котят. Видео новоиспеченной мамы с передовой выложили на странице регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ).
«Кошку ребята нашли в соседней деревне и забрали ее к себе. Возражать она не стала. Тут же освоилась на передовой», — рассказали в telegram-канале ОНФ
Бойцы организовали для кошки лежанку и назвали ее Мутей. Спустя время она принесла выводок из четырех котят. Их раздадут в другие подразделения после того, как они подрастут.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!