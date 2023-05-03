Котят вырастят и отдадут жить в соседние подразделения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Участники спецоперации из Челябинской области приютили бездомную кошку, родившую четырех котят. Видео новоиспеченной мамы с передовой выложили на странице регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ).

«Кошку ребята нашли в соседней деревне и забрали ее к себе. Возражать она не стала. Тут же освоилась на передовой», — рассказали в telegram-канале ОНФ

Бойцы организовали для кошки лежанку и назвали ее Мутей. Спустя время она принесла выводок из четырех котят. Их раздадут в другие подразделения после того, как они подрастут.