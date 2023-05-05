05 мая 2023
04 мая 2023

Жители города ХМАО смогут бесплатно ездить на общественном транспорте 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Тюмень , автобус, день победы
Бесплатными сделают несколько городских маршрутов Фото:

В Ханты-Мансийске в честь празднования Дня Победы бесплатный проезд в общественном транспорте организуют по маршрутам №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и Дачный. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской мэрии.

«В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в окружной столице организуют бесплатную перевозку пассажиров общественного транспорта. Это коснется маршрутов №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и Дачный», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы компания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны ХМАО. Авиаперевозчик сообщил, что акция действует на перелет туда и обратно с 28 апреля по 15 мая.

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В Ханты-Мансийске в честь празднования Дня Победы бесплатный проезд в общественном транспорте организуют по маршрутам №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и Дачный. Об этом сообщается в официальном telegram-канале городской мэрии. «В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в окружной столице организуют бесплатную перевозку пассажиров общественного транспорта. Это коснется маршрутов №1, 1А, 2, 5, 8, 77, 77А и Дачный», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в честь Дня Победы компания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны ХМАО. Авиаперевозчик сообщил, что акция действует на перелет туда и обратно с 28 апреля по 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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