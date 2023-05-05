Общественник отреагировал на обвинения Фонда властей ХМАО в махинациях

Общественник Малюгин назвал клеветой обвинения Фонда властей ХМАО в махинациях

Малюгин считает обвинения политическим заказом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Замдиректора Фонда межличностных коммуникаций Тюменской области Владислав Малюгин, подозреваемый в отмывании бюджетных средств на посту члена общественного совета при УМВД, назвал обвинения Фонда властей ХМАО клеветой. Соответствующий пост общественник разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Данный материал нельзя считать за действительность. Данный материал является клеветой», — говорится в сообщении.

Малюгин считает, что все обвинения — это политический заказ. Он пообещал в ближайшее время выпустить видеоролик на эту тему.

Ранее URA.RU сообщало, о допросе общественника Владислава Малюгина по обвинению Фонда гражданских инициатив Югры в махинациях. Его подозревают в отмывании грантовых средств через НКО.