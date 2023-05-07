Все уральцы объединились в борьбе с пожарами
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
Местные жители несут продукты и стараются оказать самую разную помощь спасателям и волонтерам, которые объединились в борьбе с пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат гордумы Артемовского городского округа Валентина Кайгородова.
«Местные жители приносят сыр, масло, молоко, колбасу, хлеб. Даже борщ принесли, окрошку, рис, гречу с тушонкой», — рассказала Кайгородова.
В Буланашском лесничестве под Артемовским разбит городок для спасателей МЧС и волонтеров, которые объединись для борьбы с пожарами. На территории региона бушуют десятки пожаров. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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