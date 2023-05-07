Свердловчане кормят спасателей и волонтеров, борющихся с пожарами, борщом и окрошкой. Видео

07 мая 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Все уральцы объединились в борьбе с пожарами Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Местные жители несут продукты и стараются оказать самую разную помощь спасателям и волонтерам, которые объединились в борьбе с пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат гордумы Артемовского городского округа Валентина Кайгородова. «Местные жители приносят сыр, масло, молоко, колбасу, хлеб. Даже борщ принесли, окрошку, рис, гречу с тушонкой», — рассказала Кайгородова. В Буланашском лесничестве под Артемовским разбит городок для спасателей МЧС и волонтеров, которые объединись для борьбы с пожарами. На территории региона бушуют десятки пожаров. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

Местные жители несут продукты и стараются оказать самую разную помощь спасателям и волонтерам, которые объединились в борьбе с пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат гордумы Артемовского городского округа Валентина Кайгородова. «Местные жители приносят сыр, масло, молоко, колбасу, хлеб. Даже борщ принесли, окрошку, рис, гречу с тушонкой», — рассказала Кайгородова. В Буланашском лесничестве под Артемовским разбит городок для спасателей МЧС и волонтеров, которые объединись для борьбы с пожарами. На территории региона бушуют десятки пожаров. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию.