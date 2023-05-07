Свердловчане кормят спасателей и волонтеров, борющихся с пожарами, борщом и окрошкой. Видео

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Холодные супы. Екатеринбург, окрошка, холодный суп, летнее меню, еда
Все уральцы объединились в борьбе с пожарами Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Местные жители несут продукты и стараются оказать самую разную помощь спасателям и волонтерам, которые объединились в борьбе с пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат гордумы Артемовского городского округа Валентина Кайгородова.

«Местные жители приносят сыр, масло, молоко, колбасу, хлеб. Даже борщ принесли, окрошку, рис, гречу с тушонкой», — рассказала Кайгородова.

В Буланашском лесничестве под Артемовским разбит городок для спасателей МЧС и волонтеров, которые объединись для борьбы с пожарами. На территории региона бушуют десятки пожаров. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Местные жители несут продукты и стараются оказать самую разную помощь спасателям и волонтерам, которые объединились в борьбе с пожарами. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала депутат гордумы Артемовского городского округа Валентина Кайгородова. «Местные жители приносят сыр, масло, молоко, колбасу, хлеб. Даже борщ принесли, окрошку, рис, гречу с тушонкой», — рассказала Кайгородова. В Буланашском лесничестве под Артемовским разбит городок для спасателей МЧС и волонтеров, которые объединись для борьбы с пожарами. На территории региона бушуют десятки пожаров. Агентство URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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