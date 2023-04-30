30 апреля 2023

WSWS: НАТО ждут момента, чтобы захватить территории России

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НАТО. Москва. stock, военные, нато, солдат, наемник, stock
В НАТО надеются на военное поражение России на Украине, передает WSWS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны НАТО ждут проигрыша России в военном конфликте с Украиной для захвата РФ в будущем. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Отмечается, что союзники США по альянсу следуют приказам Вашингтона и не являются сторонними наблюдателями конфликта на Украине

«Великобритания, Франция, Италия и Германия, ни „меньшие державы“, такие как Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Бельгия и Швейцария, не готовы принять свое исключение из перераспределения территории и природные ресурсы и доступ к финансовым преимуществам, которые, как они ожидают, вытекают из военного поражения России и ее распада на многочисленные государства», — говорится в материале. В публикации отмечается, что страны НАТО не могут самостоятельно реализовать свои империалистические амбиции, поэтому следуют приказам США и не являются сторонними наблюдателями украинского кризиса.

В Кремле не раз заявляли, что Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине. В январе президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории. По его словам, операция проводится также для защиты самой страны. В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию, как это было с СССР, передает RT.

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Страны НАТО ждут проигрыша России в военном конфликте с Украиной для захвата РФ в будущем. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Отмечается, что союзники США по альянсу следуют приказам Вашингтона и не являются сторонними наблюдателями конфликта на Украине «Великобритания, Франция, Италия и Германия, ни „меньшие державы“, такие как Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Бельгия и Швейцария, не готовы принять свое исключение из перераспределения территории и природные ресурсы и доступ к финансовым преимуществам, которые, как они ожидают, вытекают из военного поражения России и ее распада на многочисленные государства», — говорится в материале. В публикации отмечается, что страны НАТО не могут самостоятельно реализовать свои империалистические амбиции, поэтому следуют приказам США и не являются сторонними наблюдателями украинского кризиса. В Кремле не раз заявляли, что Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине. В январе президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории. По его словам, операция проводится также для защиты самой страны. В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию, как это было с СССР, передает RT.
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