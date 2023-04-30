WSWS: НАТО ждут момента, чтобы захватить территории России

01 мая 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

В НАТО надеются на военное поражение России на Украине, передает WSWS Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны НАТО ждут проигрыша России в военном конфликте с Украиной для захвата РФ в будущем. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Отмечается, что союзники США по альянсу следуют приказам Вашингтона и не являются сторонними наблюдателями конфликта на Украине «Великобритания, Франция, Италия и Германия, ни „меньшие державы“, такие как Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Бельгия и Швейцария, не готовы принять свое исключение из перераспределения территории и природные ресурсы и доступ к финансовым преимуществам, которые, как они ожидают, вытекают из военного поражения России и ее распада на многочисленные государства», — говорится в материале . В публикации отмечается, что страны НАТО не могут самостоятельно реализовать свои империалистические амбиции, поэтому следуют приказам США и не являются сторонними наблюдателями украинского кризиса. В Кремле не раз заявляли, что Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине. В январе президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории. По его словам, операция проводится также для защиты самой страны. В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию, как это было с СССР, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО ждут проигрыша России в военном конфликте с Украиной для захвата РФ в будущем. Об этом сообщает Международный Комитет Четвертого Интернационала (WSWS). Отмечается, что союзники США по альянсу следуют приказам Вашингтона и не являются сторонними наблюдателями конфликта на Украине «Великобритания, Франция, Италия и Германия, ни „меньшие державы“, такие как Швеция, Норвегия, Дания, Испания, Бельгия и Швейцария, не готовы принять свое исключение из перераспределения территории и природные ресурсы и доступ к финансовым преимуществам, которые, как они ожидают, вытекают из военного поражения России и ее распада на многочисленные государства», — говорится в материале. В публикации отмечается, что страны НАТО не могут самостоятельно реализовать свои империалистические амбиции, поэтому следуют приказам США и не являются сторонними наблюдателями украинского кризиса. В Кремле не раз заявляли, что Россия достигнет всех целей спецоперации на Украине. В январе президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации Россия защищает свои исторические территории. По его словам, операция проводится также для защиты самой страны. В феврале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у Запада не получится похоронить Россию, как это было с СССР, передает RT.