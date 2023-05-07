07 мая 2023

В Екатеринбурге на дороге сгорела фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сгоревшие машины, Омская 171Б. Курган, фура, чп, проишествие, сгоревший автомобиль
Кабина машины охвачена огнем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Восточная сгорела фура, стоящая на обочине. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«На Восточной горит фура. Кабина полностью охвачена огнем. Прибыли пожарные», — сообщил очевидец Андрей.

Корреспондент URA.RU запросил подробности у МЧС. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Восточная сгорела фура, стоящая на обочине. Об этом URA.RU рассказали читатели. «На Восточной горит фура. Кабина полностью охвачена огнем. Прибыли пожарные», — сообщил очевидец Андрей. Корреспондент URA.RU запросил подробности у МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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