Кабина машины охвачена огнем (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Восточная сгорела фура, стоящая на обочине. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«На Восточной горит фура. Кабина полностью охвачена огнем. Прибыли пожарные», — сообщил очевидец Андрей.
Корреспондент URA.RU запросил подробности у МЧС. На момент публикации ответ не поступил.
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