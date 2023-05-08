Жители ХМАО празднуют День Победы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В городах ХМАО стартовало празднование Дня Победы. С праздником жителей округа поздравила губернатор Наталья Комарова. URA.RU ведет трансляцию событий.

10:31 Губернатор ХМАО Наталья Комарова вместе с депутатом Госдумы Ольгой Ануфриевой пришли в студию телеканала «Югра» для того, чтобы в прямом эфире рассказать о своих родных, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Комарова рассказывает про своего деда Владимира Федюченко. Он участвовал в освобождении Крыма и Украины в 1944 году.

10:30 Участники спецоперации из ХМАО поздравили югорчан с Днем Победы и поблагодарили за помощь и поддержку. «Мы чувствуем ваше внимание», — передает слова военных телеканал «Югра».

10:26 В Нижневартовске 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне встречают два ветерана, которые принимали участие в боевых действиях, передает корреспондент URA.RU. Это Илья Полещук и Семен Рывкин.

10:20 Губернатор Югры Наталья Комарова возложила цветы к Вечному огню на Мемориале Славы в Ханты-Мансийске. Вместе с ней это сделали депутат Госдумы Ольга Ануфриева, председатель Думы ХМАО Борис Хохряков и глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

10:16 В Сургуте праздничные мероприятия начнутся в 11 часов. В городе также пройдет акция «Бессмертный автополк». В 16 часов старт, примут участие около 200 автомобилей, сообщает телеканал «Югра».

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10:02 В Нижневартовске фронтовые бригады готовятся поздравлять ветерана Ветерана Великой Отечественной войны Илью Полещука, передает корреспондент URA.RU. Он написал книгу о земляках-добровольцах. Жители выступают под окнами. Участники танцуют вальс.

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10:00 В официальной группе властей округа проходит телемарафон «Бессмертный полк Югры». Его также можно посмотреть в эфире канала «Югра»

09:46 Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Она поздравила жителей округа с Днем Победы.

09:44 Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Победы примет участие в полете женской пилотажной группы «Барсы». Глава округа с волонтерами Победы облетит город на борту самолета с портретом деда в рамках акции «Бессмертный полк в небе над Югрой» с аэродрома в Нижневартовске, передает корреспондент URA.RU.