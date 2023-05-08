08 мая 2023
07 мая 2023

Губернатор ХМАО в День Победы обратилась к землякам. Видео

Губернатор Комарова поздравила жителей ХМАО с Днем Победы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комаровой. Ханты-Мансийск, портрет, комарова наталья
Наталья Комарова поздравила жителей ХМАО с Днем Победы Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Она поздравила жителей округа с Днем Победы.

«Дорогие ветераны, уважаемые земляки! День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем. <…> Этот праведный справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей — герои наших дней, на передовой специальной военной операции. Уважаемые югорчане, с Днем Победы», — написала в своем telegram-канале Комарова.

Ранее Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новом формате. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко.

Видео: telegram-канал Натальи Комаровой

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Она поздравила жителей округа с Днем Победы. «Дорогие ветераны, уважаемые земляки! День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем. <…> Этот праведный справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей — герои наших дней, на передовой специальной военной операции. Уважаемые югорчане, с Днем Победы», — написала в своем telegram-канале Комарова. Ранее Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новом формате. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко. Видео: telegram-канал Натальи Комаровой
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...