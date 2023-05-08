Губернатор ХМАО Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Она поздравила жителей округа с Днем Победы.
«Дорогие ветераны, уважаемые земляки! День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем. <…> Этот праведный справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей — герои наших дней, на передовой специальной военной операции. Уважаемые югорчане, с Днем Победы», — написала в своем telegram-канале Комарова.
Ранее Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новом формате. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко.
Видео: telegram-канал Натальи Комаровой
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