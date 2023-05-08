Губернатор ХМАО в День Победы обратилась к землякам. Видео

Губернатор Комарова поздравила жителей ХМАО с Днем Победы

09 мая 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова поздравила жителей ХМАО с Днем Победы Фото: Алексей Андронов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Она поздравила жителей округа с Днем Победы. «Дорогие ветераны, уважаемые земляки! День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем. <…> Этот праведный справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей — герои наших дней, на передовой специальной военной операции. Уважаемые югорчане, с Днем Победы», — написала в своем telegram-канале Комарова. Ранее Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новом формате. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко. Видео: telegram-канал Натальи Комаровой

Губернатор ХМАО Наталья Комарова 9 мая выступила с обращением к землякам. Она поздравила жителей округа с Днем Победы. «Дорогие ветераны, уважаемые земляки! День Победы — это надежда, уверенность в мирном будущем. <…> Этот праведный справедливый мир отстояли миллионы людей. Сейчас его защищают потомки победителей — герои наших дней, на передовой специальной военной операции. Уважаемые югорчане, с Днем Победы», — написала в своем telegram-канале Комарова. Ранее Комарова присоединилась к акции «Бессмертный полк», которая в этом году проводится в новом формате. Она написала про подвиги своего деда Владимира Федюченко. Видео: telegram-канал Натальи Комаровой