AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Бахмута

В городе Часов Яр под Бахмутом в результате артналета погиб французский журналист Арман Сольден. Об этом сообщают представители французского агентства Agence France-Presse.
«Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение сотрудников французского агентства. Погибший занимал должность видеокоординатора Agence France-Presse на Украине.
Ранее URA.RU рассказало, что в Луганской народной республике погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. О его гибели стало известно из заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!