09 мая 2023

AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Бахмута

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Под Бахмутом погиб французский журналист Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В городе Часов Яр под Бахмутом в результате артналета погиб французский журналист Арман Сольден. Об этом сообщают представители французского агентства Agence France-Presse.

«Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение сотрудников французского агентства. Погибший занимал должность видеокоординатора Agence France-Presse на Украине.

Ранее URA.RU рассказало, что в Луганской народной республике погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. О его гибели стало известно из заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Часов Яр под Бахмутом в результате артналета погиб французский журналист Арман Сольден. Об этом сообщают представители французского агентства Agence France-Presse. «Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение сотрудников французского агентства. Погибший занимал должность видеокоординатора Agence France-Presse на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что в Луганской народной республике погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. О его гибели стало известно из заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...