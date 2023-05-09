AFP сообщило о гибели своего журналиста в районе Бахмута 10 мая 2023 в 00:03 Размер текста - 17 + Под Бахмутом погиб французский журналист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В городе Часов Яр под Бахмутом в результате артналета погиб французский журналист Арман Сольден. Об этом сообщают представители французского агентства Agence France-Presse. «Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение сотрудников французского агентства. Погибший занимал должность видеокоординатора Agence France-Presse на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что в Луганской народной республике погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. О его гибели стало известно из заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. В городе Часов Яр под Бахмутом в результате артналета погиб французский журналист Арман Сольден. Об этом сообщают представители французского агентства Agence France-Presse. «Агентство Франс Пресс сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска (украинское название — Бахмут)», — передает РИА Новости, ссылаясь на сообщение сотрудников французского агентства. Погибший занимал должность видеокоординатора Agence France-Presse на Украине. Ранее URA.RU рассказало, что в Луганской народной республике погиб французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф. О его гибели стало известно из заявления президента Франции Эмманюэля Макрона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям