Макрон сообщил о гибели французского журналиста в ЛНР

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, макрон эммануэль
Французский журналист погиб вместе с мирными жителями ЛНР, сообщил Макрон Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французский журналист погиб во время обстрела в Луганской народной республике. О трагедии сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети.

«Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф находился на Украине, чтобы показать реальность боевых действий. В автобусе с гуманитарной помощью он был смертельно ранен вместе с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством», — написал Макрон в Twitter (заблокирован в РФ). Он также выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего журналиста.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины утром 24 февраля. В качестве ее основной цели российский лидер заявил помощь в освобождении Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.

Позже, 29 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Северодонецка в Луганской народной республике ВС РФ. Однако, по сообщениям Народной милиции ЛНР, ВСУ занимают жилую застройку в Северодонецке, откуда наносят массированные артиллерийские удары.

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Французский журналист погиб во время обстрела в Луганской народной республике. О трагедии сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети. «Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф находился на Украине, чтобы показать реальность боевых действий. В автобусе с гуманитарной помощью он был смертельно ранен вместе с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством», — написал Макрон в Twitter (заблокирован в РФ). Он также выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего журналиста. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины утром 24 февраля. В качестве ее основной цели российский лидер заявил помощь в освобождении Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Позже, 29 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Северодонецка в Луганской народной республике ВС РФ. Однако, по сообщениям Народной милиции ЛНР, ВСУ занимают жилую застройку в Северодонецке, откуда наносят массированные артиллерийские удары.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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