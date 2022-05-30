Макрон сообщил о гибели французского журналиста в ЛНР

Французский журналист погиб во время обстрела в Луганской народной республике. О трагедии сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети.
«Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф находился на Украине, чтобы показать реальность боевых действий. В автобусе с гуманитарной помощью он был смертельно ранен вместе с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством», — написал Макрон в Twitter (заблокирован в РФ). Он также выразил соболезнования родственникам и коллегам погибшего журналиста.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины утром 24 февраля. В качестве ее основной цели российский лидер заявил помощь в освобождении Донецкой и Луганской народных республик. Как отмечали в Минобороны РФ, приоритетом российской армии является исключение напрасных жертв среди мирного населения.
Позже, 29 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о полном освобождении Северодонецка в Луганской народной республике ВС РФ. Однако, по сообщениям Народной милиции ЛНР, ВСУ занимают жилую застройку в Северодонецке, откуда наносят массированные артиллерийские удары.
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