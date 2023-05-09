09 мая 2023

Глава свердловского минздрава вылетел в Сосьву

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр Карлов проверил работу медиков в пострадавших от огня поселках
Министр Карлов проверил работу медиков в пострадавших от огня поселках Фото:
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Пожары в Свердловской области

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожаров поселки. Среди них частично уничтоженная огнем Сосьва, а также Кордюково и Таежный. Там он проинспектировал оказание медпомощи местным жителям. Об этом URA.RU сообщили в профильном региональном министерстве.

«Андрей Карлов по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева посетил пострадавшие от пожаров поселки Сосьву, Кордюково и Таежный. Там он проконтролировал качество оказания медпомощи местным жителям. Он высоко оценил работу сотрудников Серовской городской больницы, а также специалистов Территориального центра медицины катастроф», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Огнеборцам пришлось подключить авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.

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Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожаров поселки. Среди них частично уничтоженная огнем Сосьва, а также Кордюково и Таежный. Там он проинспектировал оказание медпомощи местным жителям. Об этом URA.RU сообщили в профильном региональном министерстве. «Андрей Карлов по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева посетил пострадавшие от пожаров поселки Сосьву, Кордюково и Таежный. Там он проконтролировал качество оказания медпомощи местным жителям. Он высоко оценил работу сотрудников Серовской городской больницы, а также специалистов Территориального центра медицины катастроф», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Огнеборцам пришлось подключить авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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