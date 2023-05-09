Глава свердловского минздрава вылетел в Сосьву

10 мая 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Министр Карлов проверил работу медиков в пострадавших от огня поселках Фото: Министерство здравоохранения Свердловской области новость из сюжета Пожары в Свердловской области Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожаров поселки. Среди них частично уничтоженная огнем Сосьва, а также Кордюково и Таежный. Там он проинспектировал оказание медпомощи местным жителям. Об этом URA.RU сообщили в профильном региональном министерстве. «Андрей Карлов по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева посетил пострадавшие от пожаров поселки Сосьву, Кордюково и Таежный. Там он проконтролировал качество оказания медпомощи местным жителям. Он высоко оценил работу сотрудников Серовской городской больницы, а также специалистов Территориального центра медицины катастроф», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Огнеборцам пришлось подключить авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов посетил пострадавшие от пожаров поселки. Среди них частично уничтоженная огнем Сосьва, а также Кордюково и Таежный. Там он проинспектировал оказание медпомощи местным жителям. Об этом URA.RU сообщили в профильном региональном министерстве. «Андрей Карлов по поручению свердловского губернатора Евгения Куйвашева посетил пострадавшие от пожаров поселки Сосьву, Кордюково и Таежный. Там он проконтролировал качество оказания медпомощи местным жителям. Он высоко оценил работу сотрудников Серовской городской больницы, а также специалистов Территориального центра медицины катастроф», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области начались десятки пожаров. Огнеборцам пришлось подключить авиацию для тушения пожаров. Огнем частично уничтожен поселок Сосьва. Вся актуальная информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.