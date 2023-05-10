В Свердловской области продают карьер по добыче золота

11 мая 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Новый владелец карьера сможет добывать россыпное золото Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU В Свердловской области выставили на продажу карьер по добыче россыпного золота. Его стоимость оценили в 30 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито — Недвижимость». «Продается юридическое лицо с двумя лицензиями на право пользования недрами на месторождения россыпного золота в Свердловской области. Это выгодное и надежное вложение средств, которое может принести высокую прибыль в сфере добычи полезных ископаемых», — говорится в объявлении. Запасы золота составляют 20 килограмм. Также есть проект разработки месторождения, что позволит быстро начать добычу полезных ископаемых. Параллельно новому владельцу необходимо будет продолжать работы по геологическому изучению месторождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле выставили на продажу Уральский завод металлоконструкций (УЗМК) за 690 млн рублей. Предприятие занимается проектированием и производствм металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства.

В Свердловской области выставили на продажу карьер по добыче россыпного золота. Его стоимость оценили в 30 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито — Недвижимость». «Продается юридическое лицо с двумя лицензиями на право пользования недрами на месторождения россыпного золота в Свердловской области. Это выгодное и надежное вложение средств, которое может принести высокую прибыль в сфере добычи полезных ископаемых», — говорится в объявлении. Запасы золота составляют 20 килограмм. Также есть проект разработки месторождения, что позволит быстро начать добычу полезных ископаемых. Параллельно новому владельцу необходимо будет продолжать работы по геологическому изучению месторождения. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижнем Тагиле выставили на продажу Уральский завод металлоконструкций (УЗМК) за 690 млн рублей. Предприятие занимается проектированием и производствм металлоконструкций для промышленного и гражданского строительства.