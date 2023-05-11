В Екатеринбурге за 450 млн продают завод, который выиграл из-за санкций. Фото

11 мая 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

На ВИЗе на продажу выставили действующее производство Фото: Анна Майорова © URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга выставили на продажу завод, который занимается изготовлением специальной техники. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость», в нем указано, что санкции сыграли положительную роль в деятельности предприятия — машины относятся к сегменту, в котором китайским производителям предложить особо нечего, а другие бренды ушли с российского рынка. «Сборка машин полностью построена на узлах и механизмах собственной разработки и на комплектующих отечественных производителей, то есть риски из-за санкций отсутствуют. Наши машины относятся к сегменту, в котором китайцам предложить особо нечего, а другие мировые бренды ушли с нашего рынка. Потребность российского рынка в нашей продукции намного превышает возможности завода, а другие отечественные производители выпускают машины с техническими характеристиками ниже наших. Из-за этого у нас периодически возникает очередь из покупателей, которую мы планомерно удовлетворяем», — говорится в объявлении. Собственник завода уехал заграницу, так как у него «сегодня уже другие интересы и цели…». Все бизнес-процессы на предприятии налажены. Также оно входит в реестр крупнейших производителей Минпромторга РФ. Новому владельцу обещают годовое сопровождение от нынешнего собственника и обещают, что вложения — 450 миллионов — окупятся за 4,5 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выставили на продажу карьер по добыче золота. Его стоимость — 30 млн рублей. Завод продолжает работать Фото: «Авито» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга выставили на продажу завод, который занимается изготовлением специальной техники. Объявление опубликовано на сайте «Авито Недвижимость», в нем указано, что санкции сыграли положительную роль в деятельности предприятия — машины относятся к сегменту, в котором китайским производителям предложить особо нечего, а другие бренды ушли с российского рынка. «Сборка машин полностью построена на узлах и механизмах собственной разработки и на комплектующих отечественных производителей, то есть риски из-за санкций отсутствуют. Наши машины относятся к сегменту, в котором китайцам предложить особо нечего, а другие мировые бренды ушли с нашего рынка. Потребность российского рынка в нашей продукции намного превышает возможности завода, а другие отечественные производители выпускают машины с техническими характеристиками ниже наших. Из-за этого у нас периодически возникает очередь из покупателей, которую мы планомерно удовлетворяем», — говорится в объявлении. Собственник завода уехал заграницу, так как у него «сегодня уже другие интересы и цели…». Все бизнес-процессы на предприятии налажены. Также оно входит в реестр крупнейших производителей Минпромторга РФ. Новому владельцу обещают годовое сопровождение от нынешнего собственника и обещают, что вложения — 450 миллионов — окупятся за 4,5 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области выставили на продажу карьер по добыче золота. Его стоимость — 30 млн рублей.