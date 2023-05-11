11 мая 2023

В Екатеринбурге первоклассник выпал с парашютом с третьего этажа

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Первоклассник выпал из окна с самодельным парашютом Фото:

В екатеринбургской школе-интернате восьмилетний первоклассник выпал из окна третьего этажа с парашютом. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области.

«По предварительным данным, 21 апреля 2023 года в школе-интернате восьмилетний первоклассник на перемене выпал из окна третьего этажа, получив травму. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении. В «Комсомольской правде» уточнили, что ребенок выпал с самодельным парашютом.

Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о падении первоклассника. В ходе проверки будут опрошены как родители пострадавшего ребенка, так и представители школы-интерната. Также выполняются иные необходимые мероприятия, по итогу которых происшествию будет дана надлежащая правовая оценка.

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В екатеринбургской школе-интернате восьмилетний первоклассник выпал из окна третьего этажа с парашютом. Об этом рассказали в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области. «По предварительным данным, 21 апреля 2023 года в школе-интернате восьмилетний первоклассник на перемене выпал из окна третьего этажа, получив травму. В настоящее время мальчик находится в больнице, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в сообщении. В «Комсомольской правде» уточнили, что ребенок выпал с самодельным парашютом. Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения о падении первоклассника. В ходе проверки будут опрошены как родители пострадавшего ребенка, так и представители школы-интерната. Также выполняются иные необходимые мероприятия, по итогу которых происшествию будет дана надлежащая правовая оценка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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