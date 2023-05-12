В Екатеринбурге разыграют «Запорожец» в честь дня рождения заведения «Два деда»

«Два деда» появились в Екатеринбурге год назад Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге пельменная «Два деда» 13 мая празднует свой первый день рождения. В честь этого в заведении решили разыграть красный «Запорожец» 1978 года выпуска. Об этом URA.RU рассказал владелец гастроточки Вадим Куликов.

«Та машина, которая стоит у нас в заведении — это ГАЗ-69, он переделан под посадочные места. А разыгрываемый запорожец 1978 года выпуска на ходу, в состоянии близким к идеальному», — поделился Куликов.

Стать обладателем советской машины можно с 12 мая по 4 июня. Для этого нужно заказать фирменный сет пельменей — их на выбор предоставляют восьми видов. После этого участник заполняет купон и отдает его представителям заведения. Акция действует как в Екатеринбурге, так и в Верхней Пышме. Как уверяют в «Два деда», победителю помогут переоформить документы на автомобиль.

Кроме розыгрыша 13 мая в бистро на ул. Малышева, 27 будут работать шаржист, фотограф и выступать музыкальная группа CRASH UP Band. Также посетителям предложат поиграть в «Фанты», а за выполненные задания будут наливать настойку.

Бистро «Два деда» появилось в прошлом году в Екатеринбурге. Сама идея гастропроекта пришла в столицу Урала из Верхней Пышмы. В заведении подают чебуреки и пельмени во фьюжн исполнении.

Любой из этих сетов поможет выиграть «Запорожец» Фото: бистро «Два деда»