В Екатеринбурге появится филиал пельменной из Верхней Пышмы

Открытие пельменной состоится в апреле, но точная дата не уточняется Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Малышева, 27 откроется пельменная «Два деда», родом из Верхней Пышмы. Информация об этом размещена в социальной сети заведения.

«„Два деда“ пытались скрыть ее [информацию], но многие уже догадались, что „Два деда“ строят новое пространство в Екатеринбург. И уже в апреле, дорогие дамы и господа, вы сможете побывать в этом пространстве от „Двух дедов“ на Малышева, 27», — говорится в сообщении пельменной. Точная дата открытия не уточняется.

По словам владельцев, в меню будут представлены рецепты, собранные по всему Уралу. Проект стремится показать екатеринбуржцам новую, «стильную» сторону пельменей и чебуреков. «Наша миссия доказать, что пельмени и чебуреки — не „вокзальная еда“ и не „студенческий закусон“, а трендовые блюда во фьюжн исполнении и атмосфере», — заявляют владельцы. В настоящий момент жители Екатеринбурга уже могут воспользоваться доставкой на дом и попробовать блюда, которые полюбились жителям Верхней Пышмы.

Несмотря на проблемы с поставками, в Екатеринбурге открываются новые заведения. Так о своем открытии заявило веганское кафе Lo vegano. При этом некоторые рестораны и кафе побоялись санкций из-за спецоперации России на Украине и стали выставляться на продажу. Позднее владелец Resta Management Олег Флеганов заявил, что намерен скупать закрывающиеся гастро-проекты в Екатеринбурге.