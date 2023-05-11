Ирина Текслер поблагодарила всех участников акции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина высадила деревья в городском бору. Об этом она написала 12 мая в своих социальных сетях.

«Я высаживала деревья в челябинском городском бору. На площади 2,2 гектара бор прирос на 14 тысяч деревьев. Каждое посаженное дерево посвящено памяти конкретного человека, погибшего в годы Великой Отечественной войны», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

В посадках совместно с Ириной Текслер участвовал управляющий челябинским отделением Сбербанка Денисом Чугуновым. Работы проводились под руководством заместителя начальника ГУ лесами Юрия Золотухина. Первая леди региона поблагодарила всех, кто принял участие в акции «Садпамяти».

Ирина Текслер поучаствовала в высадке деревьев в челябинском городском бору Фото: telegram-канал Ирины Текслер