11 мая 2023

Супруга челябинского губернатора высадила деревья. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер поблагодарила всех участников акции Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина высадила деревья в городском бору. Об этом она написала 12 мая в своих социальных сетях.

«Я высаживала деревья в челябинском городском бору. На площади 2,2 гектара бор прирос на 14 тысяч деревьев. Каждое посаженное дерево посвящено памяти конкретного человека, погибшего в годы Великой Отечественной войны», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

В посадках совместно с Ириной Текслер участвовал управляющий челябинским отделением Сбербанка Денисом Чугуновым. Работы проводились под руководством заместителя начальника ГУ лесами Юрия Золотухина. Первая леди региона поблагодарила всех, кто принял участие в акции «Садпамяти».

Ирина Текслер поучаствовала в высадке деревьев в челябинском городском бору
Ирина Текслер поучаствовала в высадке деревьев в челябинском городском бору
Фото:
Ирина Текслер поучаствовала в высадке деревьев в челябинском городском бору
Усилиями волонтеров, организаций и неравнодушных граждан было высажено 14 тысяч рублей деревьев
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина высадила деревья в городском бору. Об этом она написала 12 мая в своих социальных сетях. «Я высаживала деревья в челябинском городском бору. На площади 2,2 гектара бор прирос на 14 тысяч деревьев. Каждое посаженное дерево посвящено памяти конкретного человека, погибшего в годы Великой Отечественной войны», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. В посадках совместно с Ириной Текслер участвовал управляющий челябинским отделением Сбербанка Денисом Чугуновым. Работы проводились под руководством заместителя начальника ГУ лесами Юрия Золотухина. Первая леди региона поблагодарила всех, кто принял участие в акции «Садпамяти».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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