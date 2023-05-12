Росгвардейцы задержали свердловчанина, пытавшегося угнать машину 12 мая 2023 в 23:56 Размер текста - 17 + Росгвардейцы поймали мужчину на улице Чистова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Верхней Пышме (Свердловская область) сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, который проник в чужой ВАЗ-2107. Его остановил владелец авто, он же вызвал силовиков, сообщили в пресс-службе ведомства. «Экипаж Росгвардии помог полицейским задержать 21-летнего мужчину из Верхней Пышмы, который пытался завладеть чужим ВАЗ-2107. К силовикам обратился 41-летний владелец авто, который остановил угонщика», — пишет пресс-служба свердловской Росгвардии на официальном сайте. Инцидент произошел утром 11 мая на улице Чистова. Владелец машины пояснил силовикам, что молодой человек разбил заднее пассажирское стекло ВАЗа и залез внутрь, где и был задержан. «Сотрудники доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее росгвардейцы задержали двух парней, распивавших алкоголь в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Ясной в Екатеринбурге. Они напились и дебоширили в заведении. В Верхней Пышме (Свердловская область) сотрудники Росгвардии задержали 21-летнего мужчину, который проник в чужой ВАЗ-2107. Его остановил владелец авто, он же вызвал силовиков, сообщили в пресс-службе ведомства. «Экипаж Росгвардии помог полицейским задержать 21-летнего мужчину из Верхней Пышмы, который пытался завладеть чужим ВАЗ-2107. К силовикам обратился 41-летний владелец авто, который остановил угонщика», — пишет пресс-служба свердловской Росгвардии на официальном сайте. Инцидент произошел утром 11 мая на улице Чистова. Владелец машины пояснил силовикам, что молодой человек разбил заднее пассажирское стекло ВАЗа и залез внутрь, где и был задержан. «Сотрудники доставили подозреваемого в полицию для дальнейшего разбирательства. Против него возбуждено и расследуется уголовное дело», — отметили в пресс-службе ведомства. Ранее росгвардейцы задержали двух парней, распивавших алкоголь в ресторане «Вкусно — и точка» на улице Ясной в Екатеринбурге. Они напились и дебоширили в заведении. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям