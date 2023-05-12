Силовики раскрыли подробности о попытке изнасилования девочки в Екатеринбурге

13 мая 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Задержанный оказался рецидивистом со стажем Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU Силовики прокомментировали происшествие в Екатеринбурге с участием бездомного, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Подробности URA.RU рассказали представители Следственного комитета Свердловской области и регионального ГУВД. «По данному факту органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней“. Следователи выясняют точные обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного противоправного деяния. По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, вину задержанный признал», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил корреспонденту URA.RU, что речь идет о лице без определенного места жительства и без определенных занятий 1968 года рождения. «Он действительно находился в федеральном розыске, его поиском занимались сыщики отдела полиции № 13 УМВД Екатеринбурга», — рассказал Горелых. Глава пресс-службы областного полицейского главка подчеркнул, что у задержанного имеется ряд судимостей, в том числе и за развратные действия в 2011 году, за кражу в 2009 году и за уклонение от административного надзора в 2020 году. «В настоящее время бездомный содержится под стражей и проверяется сотрудниками уголовного розыска на причастность к иным ранее совершенным преступлениям, как на территории Екатеринбурга, так и в иных субъектах Российской Федерации», — рассказал Горелых. Ранее URA.RU сообщало о бездомном, который пытался совершить насильственные действия в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге. Происшествие предотвратили прохожие, которых позвала на помощь девочка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Силовики прокомментировали происшествие в Екатеринбурге с участием бездомного, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю. Подробности URA.RU рассказали представители Следственного комитета Свердловской области и регионального ГУВД. «По данному факту органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье „Покушение на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней“. Следователи выясняют точные обстоятельства произошедшего, а также мотивы совершенного противоправного деяния. По уголовному делу допрошен ряд свидетелей, назначены необходимые экспертизы, вину задержанный признал», — рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил корреспонденту URA.RU, что речь идет о лице без определенного места жительства и без определенных занятий 1968 года рождения. «Он действительно находился в федеральном розыске, его поиском занимались сыщики отдела полиции № 13 УМВД Екатеринбурга», — рассказал Горелых. Глава пресс-службы областного полицейского главка подчеркнул, что у задержанного имеется ряд судимостей, в том числе и за развратные действия в 2011 году, за кражу в 2009 году и за уклонение от административного надзора в 2020 году. «В настоящее время бездомный содержится под стражей и проверяется сотрудниками уголовного розыска на причастность к иным ранее совершенным преступлениям, как на территории Екатеринбурга, так и в иных субъектах Российской Федерации», — рассказал Горелых. Ранее URA.RU сообщало о бездомном, который пытался совершить насильственные действия в отношении несовершеннолетней в Екатеринбурге. Происшествие предотвратили прохожие, которых позвала на помощь девочка.