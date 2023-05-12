В Екатеринбурге бездомный пытался изнасиловать девочку

13 мая 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Девочку спасли прохожие Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге бездомный напал на несовершеннолетнюю и пытался надругаться над ней. Прохожие сумели задержать мужчину. «Это произошло 11 мая в районе 10:30 на улице Рощинской в Чкаловском районе города. Девочка возвращалась домой из художественной школы, заметила, что за ней идет неизвестный мужчина», — сообщает РЕН ТВ. Телеканал приводит слова своего источника. «Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот. После чего попытался стянуть брюки», — сообщил инсайдер. Девочка привлекла внимание прохожих, закричав. Прохожие скрутили нападавшего и передали его полиции. Известно, что он находился в федеральном розыске. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области за подробностями инцидента. На момент публикации ответ не поступил.

В Екатеринбурге бездомный напал на несовершеннолетнюю и пытался надругаться над ней. Прохожие сумели задержать мужчину. «Это произошло 11 мая в районе 10:30 на улице Рощинской в Чкаловском районе города. Девочка возвращалась домой из художественной школы, заметила, что за ней идет неизвестный мужчина», — сообщает РЕН ТВ. Телеканал приводит слова своего источника. «Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот. После чего попытался стянуть брюки», — сообщил инсайдер. Девочка привлекла внимание прохожих, закричав. Прохожие скрутили нападавшего и передали его полиции. Известно, что он находился в федеральном розыске. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области за подробностями инцидента. На момент публикации ответ не поступил.