12 мая 2023

В Екатеринбурге бездомный пытался изнасиловать девочку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие байкерского сезона в ресторане Молодость. Тюмень, ребенок, девочка, фонтан, ребенок один
Девочку спасли прохожие Фото:

В Екатеринбурге бездомный напал на несовершеннолетнюю и пытался надругаться над ней. Прохожие сумели задержать мужчину.

«Это произошло 11 мая в районе 10:30 на улице Рощинской в Чкаловском районе города. Девочка возвращалась домой из художественной школы, заметила, что за ней идет неизвестный мужчина», — сообщает РЕН ТВ.

Телеканал приводит слова своего источника. «Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот. После чего попытался стянуть брюки», — сообщил инсайдер.

Девочка привлекла внимание прохожих, закричав. Прохожие скрутили нападавшего и передали его полиции. Известно, что он находился в федеральном розыске.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области за подробностями инцидента. На момент публикации ответ не поступил.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге бездомный напал на несовершеннолетнюю и пытался надругаться над ней. Прохожие сумели задержать мужчину. «Это произошло 11 мая в районе 10:30 на улице Рощинской в Чкаловском районе города. Девочка возвращалась домой из художественной школы, заметила, что за ней идет неизвестный мужчина», — сообщает РЕН ТВ. Телеканал приводит слова своего источника. «Он повалил девочку на землю, снял с нее шапку и засунул ребенку в рот. После чего попытался стянуть брюки», — сообщил инсайдер. Девочка привлекла внимание прохожих, закричав. Прохожие скрутили нападавшего и передали его полиции. Известно, что он находился в федеральном розыске. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета Свердловской области за подробностями инцидента. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...