14 мая 2023

В свердловской полиции назначен главный по чрезвычайным происшествиям

Максим Кудинов стал главой оперативного управления свердловской полиции
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, мвд, погоны, подполковник полиции
Максим Кудинов занимал пост временного начальника управления Фото:
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Начальником оперативного управления свердловского ГУ МВД, отвечающего за работу во время чрезвычайных ситуаций, назначен Максим Кудинов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«Начальник оперативного управления <…> полиции Кудинов Максим Сергеевич», — говорится в карточке на сайте ГУ МВД. Ранее Кудинов был временно исполняющим обязанности главы управления.

Подразделение готовит силовиков главка и ОВД к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме этого, в управлении следят, как проводятся мероприятия во время сложных обстоятельств, в число которых входят техногенные аварии, природные, криминальные и другие происшествия.

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Начальником оперативного управления свердловского ГУ МВД, отвечающего за работу во время чрезвычайных ситуаций, назначен Максим Кудинов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства. «Начальник оперативного управления <…> полиции Кудинов Максим Сергеевич», — говорится в карточке на сайте ГУ МВД. Ранее Кудинов был временно исполняющим обязанности главы управления. Подразделение готовит силовиков главка и ОВД к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме этого, в управлении следят, как проводятся мероприятия во время сложных обстоятельств, в число которых входят техногенные аварии, природные, криминальные и другие происшествия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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