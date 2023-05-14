В свердловской полиции назначен главный по чрезвычайным происшествиям

Начальником оперативного управления свердловского ГУ МВД, отвечающего за работу во время чрезвычайных ситуаций, назначен Максим Кудинов. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
«Начальник оперативного управления <…> полиции Кудинов Максим Сергеевич», — говорится в карточке на сайте ГУ МВД. Ранее Кудинов был временно исполняющим обязанности главы управления.
Подразделение готовит силовиков главка и ОВД к действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Кроме этого, в управлении следят, как проводятся мероприятия во время сложных обстоятельств, в число которых входят техногенные аварии, природные, криминальные и другие происшествия.
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