В Свердловской полиции создан отдел по борьбе с хакерами

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Новое полицейское подразделение будет бороться с киберпреступлениями Фото:

В ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

«В структуре подразделений свердловского гарнизона полиции новое пополнение, создана и приступила к работе служба <…> по борьбе с киберпреступлениями», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что новое подразделение было необходимо создать, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий.

На место главы нового управления назначен полковник Евгений Полупанов. Он стал координатором работы всех подразделений, которые расследуют обман свердловчан мошенниками, использующими новые технологии.

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В ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых. «В структуре подразделений свердловского гарнизона полиции новое пополнение, создана и приступила к работе служба <…> по борьбе с киберпреступлениями», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что новое подразделение было необходимо создать, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий. На место главы нового управления назначен полковник Евгений Полупанов. Он стал координатором работы всех подразделений, которые расследуют обман свердловчан мошенниками, использующими новые технологии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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