В Свердловской полиции создан отдел по борьбе с хакерами

Новое полицейское подразделение будет бороться с киберпреступлениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ГУ МВД по Свердловской области появилось подразделение по борьбе с киберпреступлениями, которое возглавил полковник Евгений Полупанов. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых.

«В структуре подразделений свердловского гарнизона полиции новое пополнение, создана и приступила к работе служба <…> по борьбе с киберпреступлениями», — сообщил полковник Горелых. Он отметил, что новое подразделение было необходимо создать, поскольку каждое восьмое преступление связано с использованием интернета и компьютерных технологий.

На место главы нового управления назначен полковник Евгений Полупанов. Он стал координатором работы всех подразделений, которые расследуют обман свердловчан мошенниками, использующими новые технологии.