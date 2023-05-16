16 мая 2023

Вильфанд пообещал заморозки до минус 2 градусов в Челябинской области

Вильфанд: в Челябинской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Курган , снег, заморозки, первый снег, погода, холод, похолодание
Холодная погода продержится в регионе несколько дней Фото:

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается холодная погода. В регионе прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В некоторых регионах России ожидается холодная погода. В Башкирии, Пермском крае, Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — сказал Роман Вильфанд.

Ранее в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. 17 мая в регионе возможен порывистый ветер со скоростью 20 м/с.

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В Челябинской области в ближайшие дни ожидается холодная погода. В регионе прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В некоторых регионах России ожидается холодная погода. В Башкирии, Пермском крае, Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — сказал Роман Вильфанд. Ранее в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. 17 мая в регионе возможен порывистый ветер со скоростью 20 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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