Вильфанд пообещал заморозки до минус 2 градусов в Челябинской области

Вильфанд: в Челябинской области ожидаются заморозки до минус 2 градусов

17 мая 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Холодная погода продержится в регионе несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области в ближайшие дни ожидается холодная погода. В регионе прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В некоторых регионах России ожидается холодная погода. В Башкирии, Пермском крае, Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — сказал Роман Вильфанд. Ранее в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. 17 мая в регионе возможен порывистый ветер со скоростью 20 м/с.

В Челябинской области в ближайшие дни ожидается холодная погода. В регионе прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В некоторых регионах России ожидается холодная погода. В Башкирии, Пермском крае, Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — сказал Роман Вильфанд. Ранее в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. 17 мая в регионе возможен порывистый ветер со скоростью 20 м/с.