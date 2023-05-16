Вильфанд пообещал заморозки до минус 2 градусов в Челябинской области

Холодная погода продержится в регионе несколько дней
В Челябинской области в ближайшие дни ожидается холодная погода. В регионе прогнозируются заморозки до минус 2 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В некоторых регионах России ожидается холодная погода. В Башкирии, Пермском крае, Челябинской области прогнозируются заморозки до минус 2 градусов», — сказал Роман Вильфанд.
Ранее в Челябинской области объявили экстренное предупреждение. 17 мая в регионе возможен порывистый ветер со скоростью 20 м/с.
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