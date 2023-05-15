В Челябинской области объявили экстренное предупреждение

В Челябинской области синоптики предупредили о сильном ветре 17 мая. Порывы будут достигать 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Днем 17 мая в отдельных районах области прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду. Такие прогнозы дал Челябинский ЦГМС», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники МЧС призывают жителей не использовать открытый огонь на природе и собственных участках. Быть внимательными к незначительным источникам огня и искрообразования.
Последние две недели в Свердловской, Курганской, Тюменской областях бушевали лесные пожары. Глава МЧС РФ Александр Куренков посетил три региона с проверками.
За неделю в челябинском нацпарке «Зигальга» сгорело больше одной тысячи гектара леса. Потушить пожар удалось только 10 мая. Сильный ветер увеличивает угрозу возникновения новых пожаров.
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