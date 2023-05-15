В Челябинской области объявили экстренное предупреждение

В Челябинской области ветер поднимется до 20 метров в секунду

16 мая 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Челябинцев предупредили о сильных порывах ветра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области синоптики предупредили о сильном ветре 17 мая. Порывы будут достигать 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Днем 17 мая в отдельных районах области прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду. Такие прогнозы дал Челябинский ЦГМС», — уточнили в ведомстве. Сотрудники МЧС призывают жителей не использовать открытый огонь на природе и собственных участках. Быть внимательными к незначительным источникам огня и искрообразования. Последние две недели в Свердловской, Курганской, Тюменской областях бушевали лесные пожары. Глава МЧС РФ Александр Куренков посетил три региона с проверками. За неделю в челябинском нацпарке «Зигальга» сгорело больше одной тысячи гектара леса. Потушить пожар удалось только 10 мая. Сильный ветер увеличивает угрозу возникновения новых пожаров.

В Челябинской области синоптики предупредили о сильном ветре 17 мая. Порывы будут достигать 20 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Днем 17 мая в отдельных районах области прогнозируются порывы ветра до 20 метров в секунду. Такие прогнозы дал Челябинский ЦГМС», — уточнили в ведомстве. Сотрудники МЧС призывают жителей не использовать открытый огонь на природе и собственных участках. Быть внимательными к незначительным источникам огня и искрообразования. Последние две недели в Свердловской, Курганской, Тюменской областях бушевали лесные пожары. Глава МЧС РФ Александр Куренков посетил три региона с проверками. За неделю в челябинском нацпарке «Зигальга» сгорело больше одной тысячи гектара леса. Потушить пожар удалось только 10 мая. Сильный ветер увеличивает угрозу возникновения новых пожаров.